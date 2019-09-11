英雄凯旋！洛阳第二批援鄂医疗队刚刚抵洛

刚刚，洛阳第二批支援湖北医疗队抵达洛阳！

刚刚，洛阳第二批支援湖北医疗队抵达洛阳！

在武汉青山方舱医院、江汉方舱医院等奋战一个多月，他们圆满完成支援任务，90名队员全部平安返回家乡！

洛阳第二批支援湖北医疗队于2月9日出发加入武汉抗击新冠肺炎的战役。其中，包含30名医生和60名护士，分别来自偃师、孟津、伊川、新安、汝阳、宜阳、嵩县、栾川、洛宁等9个县(市)的医院。

在武汉期间，洛阳第二批支援湖北医疗队累计诊疗确诊患者756人，救治危重患者47人，治愈出院709人，实现方舱医院要求达到的四个零——医务人员“0”感染、收治患者“0”死亡、治愈患者“0”回头、救治过程“0”投诉或事故。

新安县中医院医务科科长、洛阳第二批支援湖北医疗队领队张宾介绍，洛阳的医护人员充分发挥了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，受到患者和各地合作医疗团队的好评，“我们没有辜负家乡父老的期盼！”

我市有关部门负责同志到高速路口迎接这些“最美逆行者”凯旋，送上来自家乡父老乡亲的慰问。

回到洛阳后，队员们将进行为期14天的隔离休整。

欢迎英雄回家！(洛报融媒记者 智慧 通讯员 耿梅/文 洛报融媒记者 李卫超 鲁博/图 洛报融媒记者 李冰/视频 )