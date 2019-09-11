洛阳市投放第四批口罩来了！通过洛阳网微信预约

今天，洛报融媒记者从洛阳市市场监督管理局获悉，我市下发《洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于第四批面向社会投放一次性使用口罩的通告》，为切实做好疫情防控工作，进一步满足人民群众基本防控需求，自3月20日起我市组织第四批一次性使用口罩货源投放市场。

今天，洛报融媒记者从洛阳市市场监督管理局获悉，我市下发《洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于第四批面向社会投放一次性使用口罩的通告》，为切实做好疫情防控工作，进一步满足人民群众基本防控需求，自3月20日起我市组织第四批一次性使用口罩货源投放市场。

市场投放数量

此次投放的口罩为一次性使用口罩，持续投放5天，总投放量50万只，每只单价1.5元。

投放区域

此次一次性使用口罩投放区域为全市各县(市)区。

线上预约购买

采取实名制线上预约、线下指定药店有序购买的方式投放。投放药店每天在线上定时发放电子预约券，居民通过线上预约成功后，可凭电子预约券到预约药店购买，每人每次限购5只，每店限200份(每份5只)，当日投放量约满即止。对于线上预约操作有困难的居民，可以委托亲属使用本人(委托人)信息进行线上预约购买。

微信预约流程

自3月20日至24日每天14：00，居民可通过官方唯一指定平台“洛阳网”微信公众号进行线上预约，预约成功的同时领取并保存电子预约券。从预约成功的第二天算起3日内(每日9：00-18：00)，居民凭电子预约券到预约药店购买，逾期视为放弃。为减少人员聚集，预约成功的同一家庭成员，可委托一人凭各成员电子预约券前往购买。线上预约成功的居民不得重复预约。

指定药店销售

本次市场投放销售指定的药店为河南百家好一生医药连锁有限公司、民生药业集团河南民生大药房有限公司、洛阳开心人药业连锁有限公司、洛阳宝神鹿大药房有限公司、洛阳福源康药业有限公司等5家企业分布在全市的100家门店。

销售企业应坚持公开、公正、透明原则，严格按照规定销售，严禁加价销售、搭车销售、囤货销售以及不记名销售等违规行为。对存在违规问题的销售企业，市民可拨打12315投诉，并提出合理化建议。市场监管部门将按有关规定严肃查处，取消指定销售资格并追究相应责任。（洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔）