六旬老人自制小船欲横渡黄河 撞上桥墩搁浅被困

昨日上午，孟津一位老汉开着自制的船欲横渡黄河，结果不慎撞上桥墩搁浅。经当地救援队和消防队员紧张救援，老人最终脱险。

昨日上午，孟津一位老人开着自制的船欲横渡黄河，结果不慎撞上桥墩搁浅。经当地救援队和消防队员紧张救援，老人最终脱险。

当日9时许，神鹰救援孟津大队大队长李艳接到求助信息，一位60多岁的老人被困在黄河孟津县白鹤段，需要救援队派人施救。“我带领队员前往事发地，途中还联系了神鹰救援吉利大队前来增援。”李艳说，先期到场的消防队员和民警介绍，老人被困在208国道黄河桥的一根桥墩下，但河太宽，从岸上看不到人。

随后，李艳和另外两名救援人员驾驶救援艇，顶着湍急的水流从河北岸向南搜寻被困者。找到被困者后，因桥墩附近水深流急，他们无法停船，几次给被困者抛救援绳都没能成功，绳子也多次被水流冲走得很远，他们就得绕着桥墩转一圈，重新收好绳子后再次抛掷。

经过多次尝试，救援绳最终抛掷成功。然而，被困老人却舍不得自制的“快艇”，希望救援人员把“快艇”拖到岸边。“我们把老人带到上岸后，又费了好大的劲儿，才把他的船拖拽到黄河北岸，整个救援耗时3个多小时。”李艳说。

李艳等人从被困者口中得知，他是附近村子的村民，前段时间，他花了俩月时间自制了这艘2米多长靠人力划动的小船。当日天气不错，他一时兴起决定开着小船横渡黄河，一来欣赏黄河风光，二来检验下自己的“造船水平”。不料，下水没一会儿，一阵风把船刮失控，船体持续五六分钟左右摇摆，“咚”得一声撞上桥墩才停下。(洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 梁绪伟 文/图/视频)