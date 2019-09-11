喜报！洛阳检察机关获得多项表彰！

近日，中共河南省委印发《关于表彰河南省人民满意的政法单位和政法干警的决定》、省院党组印发《关于全省检察机关2019年度基层检察院综合考评情况的通报》，洛阳检察机关中共有4个基层院、2名检察干警受到表彰。

近日，中共河南省委印发《关于表彰河南省人民满意的政法单位和政法干警的决定》、省院党组印发《关于全省检察机关2019年度基层检察院综合考评情况的通报》，洛阳检察机关中共有4个基层院、2名检察干警受到表彰。

面对荣誉，洛阳检察机关将戒骄戒躁、再接再厉，在新的年度奋力拼搏、锐意进取、再创佳绩。抓落实求实效，促转型谋发展，洛阳检察机关将持续推动检察工作高质量发展，为谱写中原更加出彩的绚丽篇章提供有力司法保障。