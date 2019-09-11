疫情见担当！洛阳法院全力护航企业复工复产！

在新冠肺炎疫情防控的特殊时期保障企业复工复产是人民法院司法办案的应有担当。洛阳两级法院在全力抓好疫情防控工作的同时，充分发挥审判职能，灵活运用网络办案，高效处理各类涉企案件，全力帮助企业复工复产、共渡难关。

在新冠肺炎疫情防控的特殊时期，保障企业复工复产是人民法院司法办案的应有担当。洛阳两级法院在全力抓好疫情防控工作的同时，充分发挥审判职能，灵活运用网络办案，高效处理各类涉企案件，全力帮助企业复工复产、共渡难关。

孟津县法院—异地银行账户快速解冻，助力企业及时复工复产。

“你好，我是XX公司的负责人，我们已经与对方达成和解。复工复产在即，我请求尽快解冻我们的银行账户，帮助我们尽快投产，也能尽快履行还款义务”，邢台市某精密液压泵业有限公司负责人焦急的话语从电话听筒另一边传来。

“好，我们核实情况属实后马上办理”。承办人放下电话后，迅速与申请执行人联系，在核实情况属实后，立即着手银行账户解冻。由于该企业开户所在地银行在异地，疫情防控时期到异地办案困难重重，短时间内解冻银行账户比较困难。一方面是企业急需复工复产的请求，一方面是疫情防控的严格要求，面对这样的问题，怎么办？承办人动起了脑筋。

通过“114”查询平台，他找到账户冻结银行的联系电话，询问是否能否在疫情防控期间通过传真、电子邮件交换等方式通过“不见面”办理渠道进行办理。经过耐心沟通，银行方面同意法院通过电子邮件方式送达执行文书和工作证扫描件。经过身份确认和细致的工作沟通，最终成功对此账户进行了解冻，高效解决了公司复工复产中遇到的实际问题。

西工区法院—“失信”企业复工被阻，积极还款助力双赢。

“感谢法院帮助我公司拿到全部执行款，缓解了复工复产当下资金流转的燃眉之急！”2020年3月11日，洛阳某公司法定代表人周某到河南省洛阳市西工区法院办理领款手续时，激动地向执行法官道谢。

据悉，这是一起买卖合同纠纷案件，2017年12月，甲公司与乙公司签订电子产品供货合同，甲公司依约提供产品，乙公司收到产品后，剩余货款4万元一直未予给付。甲公司诉至法院后，经调解法双方达成协议，货款分期履行。调解书生效后，到了约定的履行期限，不料乙公司再次食言。无奈，甲公司于2019年12月向西工区法院申请强制执行。执行立案后，第一时间向被执行人乙公司送达了执行通知书、报告财产令，但其在法定期限内未履行法律文书确定的义务，法院遂将该公司纳入失信被执行人名单。

复工复产在即，执行双方都遇到了难题：申请执行人甲公司复工缺少资金，被执行人乙公司在申请承揽某项工程时，被告知公司为“失信人”，暂时不能参与。双方均无法正常经营，都与承办法官沟通希望能尽快解决。

在承办法官耐心沟通下，3月10日，乙公司将执行款打入法院执行账户，该院遂依法撤销了乙公司失信被执行人名单。至此，申请执行人甲公司解决了复工资金问题，被执行人乙公司也可以正常开展经营活动，达到了双赢。

当下洛阳正有序复工复产，洛阳两级法院大力发挥审判职能作用，积极主动作为，优化机制，多措并举，为企业复工复产保驾护航。