市委外事工作委员会会议召开 李亚主持会议并讲话

18日，市委书记、市委外事工作委员会主任李亚主持召开市委外事工作委员会会议，深入学习贯彻习近平外交思想，传达学习《习近平关于中国特色大国外交论述摘编》等有关内容，研究部署我市2020年外事重点工作。

18日，市委书记、市委外事工作委员会主任李亚主持召开市委外事工作委员会会议，深入学习贯彻习近平外交思想，传达学习《习近平关于中国特色大国外交论述摘编》等有关内容，研究部署我市2020年外事重点工作。

会议指出，2019年，我市外事工作坚持以习近平外交思想为指导，坚决执行中央对外工作方针政策，认真落实省委、市委部署要求，为服务国家总体外交和全市经济社会发展作出了积极贡献。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章的关键之年。要坚持以高水平开放引领高质量发展，以外事工作的新气象新作为新成效，为打造增长极、提升新引擎、打好收官战、谱写新篇章贡献力量，不断开创洛阳对外开放新局面。

会议强调，做好外事工作，要旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保外事工作始终沿着正确方向前进。要深入学习贯彻习近平外交思想，坚定不移用以武装头脑、指导实践、推动工作。要始终坚持以维护党中央权威为统领加强党对对外工作的集中统一领导，推动洛阳外事工作与国家外交方向一致、同频共振，确保中央对外工作方针政策在洛阳落地生根。

会议强调，要强化开放合作，坚持外事工作要有利于国家总体外交、有利于洛阳经济社会发展、有利于提高洛阳国际形象和地位的原则，把各项工作做细做精做实，为国家大局和洛阳发展作出更大贡献。要在服务中国特色大国外交上把准方向、勇于担当，研究把握中央对外工作方针政策，充分发挥洛阳特色和优势，服务国家重大发展战略，服务国家对外交往布局，服务国家对外人文交流，高质量高水平完成中央、省委赋予的外事工作任务。要在服务洛阳疫情防控上积极主动、聚力发力，把防止境外输入作为“外控源头防输入”的重中之重，全面加强涉外疫情防控和入境人员健康管理，严把境外输入关。要在服务洛阳对外开放、经济社会发展上履职尽责、主动作为，充分发挥外事工作的桥梁作用、窗口作用、增值作用，在拓展开放领域、搭建对外合作平台、塑造良好国际形象、优化营商环境上实现更大作为，为洛阳发展注入强劲动力。

会议要求，要从严加强因公临时出国管理，严格出访审查，严肃出访纪律，落实出访任务。要强化对外事工作的组织领导，形成齐抓共管的强大合力。要加强外事干部队伍建设，不断提高外事工作队伍综合素质和专业化水平，打造一支“政治强、业务精、作风硬、纪律严”的外事干部队伍，全面提升外事工作水平。

市领导赵会生、娄会峰、王飞、李杏、胡加彬等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)