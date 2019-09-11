回家！洛阳第二批支援湖北医疗队启程返洛

刚刚，洛报融媒记者从武汉抗疫一线得到消息，洛阳第二批支援湖北医疗队90名队员已启程返洛！

刚刚，洛报融媒记者从武汉抗疫一线得到消息，洛阳第二批支援湖北医疗队90名队员已启程返洛！

目前，队员们已分批前往武汉天河国际机场，今天下午将乘机抵达新郑机场，预计傍晚抵达洛阳。

洛阳第二批支援湖北医疗队共计90名医护人员，于2月2日出发加入武汉抗击新冠肺炎的战役。

其中，包含30名医生和60名护士，分别来自偃师、孟津、伊川、新安、汝阳、宜阳、嵩县、栾川、洛宁等9个县(市)的医院。

他们在抗击疫情最关键时出发，向疫情蔓延最危险处挺进。举世关注的武汉方舱医院，成为他们与时间赛跑、与病魔较量的前沿阵地。

“90名队员，一个都不少！”新安县中医院医务科科长、洛阳第二批支援湖北医疗队领队张宾说，在武汉奋战的37个日夜，洛阳的医护人员充分发挥了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，受到患者和各地合作医疗团队的好评，“我们没有辜负家乡父老的期盼！”

“来时义无反顾，回时依依不舍，真的，我爱武汉，我爱湖北。”启程返回洛阳，嵩县中医院护士长、医疗队队员贺晓歌心情非常复杂。她说，来武汉一个多月，家里人都在等着她回去，自己既归心似箭，又想看看这个城市“重启”后的样子。

这支医疗队返回后，我市还有23名医护人员奋战在武汉抗疫一线，期待他们也早日归来！

英雄凯旋！欢迎回家！（洛报融媒记者 智慧 通讯员 耿梅）