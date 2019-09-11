洛阳：沟域经济绘就乡村振兴新画卷

当特色产业替代了传统种植，当绿水青山替代了荒山荒滩，当条条绿谷替代了流域治理的贫瘠，当旅游小镇替代了贫困山村……新时代，洛阳市大力发展沟域经济，给伏牛山区披上绿装，让黄河流域生机盎然。

一道山谷河湾，昔日石头缝里种粮“望天收”，如今凝翠叠绿，鸟语花香，一座座豫西风格的青砖灰瓦民宿掩映在青山绿水间，村民们吃上“旅游饭”，鼓了腰包；

一条人迹罕至、尘土飞扬的郊野荒沟，如今成为累计接待游客超千万的民俗文化旅游景区，古色古香的老建筑、岁月尘封的老物件，让浓浓乡愁涌上心头；

当特色产业替代了传统种植，当绿水青山替代了荒山荒滩，当条条绿谷替代了流域治理的贫瘠，当旅游小镇替代了贫困山村……新时代，洛阳市大力发展沟域经济，给伏牛山区披上绿装，让黄河流域生机盎然。

立足于“五山四岭一分川”的地势山貌，进入“十三五”以来，洛阳市深入贯彻落实新发展理念，因势利导、顺势而为，坚持“一沟一产业、一域一特色”，大力发展沟域经济，统筹山、水、林、田、路、村和产业，促进一二三产业相融，带来了“沟流金、谷淌银、湾聚财、川招宝”的可喜景象，成为黄河流域生态保护和高质量发展的生动实践，绘就了乡村振兴新画卷。

省委书记王国生近日在洛阳调研时强调：近年来洛阳积极发展沟域经济，为推进脱贫攻坚和乡村振兴注入了新动力。要认真总结好的做法经验，坚决打赢脱贫攻坚战，巩固提升脱贫成果，探索走出乡村振兴的新路子。

新理念引领：

运用辩证思维，化劣势为优势，科学规划，让绿水青山变成金山银山

洛阳境内山川纵横，沟谷交错，大小沟岔不可胜数，仅长度在1公里以上的沟谷就有1.6万多条。

长期以来，洛阳独特的地形地貌被人们普遍认为造成了交通运输不便，基础设施投入困难，农业耕作难度大、效益低下，严重影响经济社会发展和人民群众的生产生活。因此，如何有效开发利用沟域资源、带动丘陵山区群众致富，一直是洛阳全面建成小康社会征程中绕不过去的重大课题。

“这山山水水是千百年来河洛儿女生生不息的所居之地，寄托着梦想和乡愁，是河洛大地独特的资源禀赋。”省委常委、洛阳市委书记李亚说，洛阳地处黄河流域和伏牛山区，山川林立、河流纵横，立体气候独特，生物品种多样，文化内涵丰富，资源禀赋多元。洛阳市坚持新发展理念引领，运用辩证思维，统筹谋划发展全局，因地制宜发展沟域经济，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，推进黄河流域生态保护和高质量发展，扎实实施乡村振兴战略，促进农民稳定增收，确保脱贫攻坚决战决胜。

2016年年底，在充分调研的基础上，洛阳市委、市政府提出了“发展山区特色产业，建设豫西沟域经济示范区”重大专项，将其纳入全市九大体系60个重大专项，出台《洛阳市沟域经济示范区建设考评办法》，建立市级联席会议，统筹推进沟域经济规划建设。

按照“生态引领、产业基础、农旅融合、产村融合”的思路，洛阳科学规划沟域产业发展布局，坚持一产起步打基础、二三产业添活力，把经济建设、生态建设和环境保护同步规划、同步落实。

目前，全市先后建成沟域经济示范区33个。

新模式突破：

“一沟一产业、一域一特色”，构建“沟谷文旅业、半坡林果业、坡顶生态林”的全景化立体式沟域经济带

乡村振兴，关键是产业要振兴。

惊蛰刚过，乍暖还寒。从西工区红山乡到新安县五头镇、磁涧镇、仓头镇，樱桃谷绵延数十里，随着一树树粉里透白的樱桃花次第开放，整个山谷变成花的海洋，让游客流连忘返。

围绕打造樱桃谷沟域经济示范区，新安、西工连年举办樱桃文化节、骑行邀请赛、特色小吃展等活动，兴起采摘游、办起农家乐、唱起“四季歌”，辐射带动了千亩玫瑰园、千亩花椒基地、浦耕草莓园、卓成石榴园等特色产业发展，吸引了40余名大学生和80余名返乡农民工创业发展，年接待游客35万人次以上，综合经济效益8亿元以上。

按照“县级为主、市县会商”原则，洛阳市结合每个沟域自然条件、产业基础、历史文化等禀赋要求，因地制宜，宜工则工、宜农则农、宜商则商、宜游则游，做到“一沟一规划、一域一特色”。

同时，突出一二三产业融合，构建以沟谷文旅业、半坡林果业、坡顶生态林等为基本布局的全景化立体式沟域经济带。

“经过持续探索，洛阳各县区结合实际、突出特色，孕育了特色农业主导模式、龙头景区带动模式、休闲康养度假模式、民俗文化融合模式等多种沟域经济发展形态。”洛阳市市长刘宛康说。

依托丰富的旅游资源，在嵩县明白河谷，以白云山为核心，开启“老屋改造计划”，推动乡村旅游风生水起；在栾川王府竹海，盛夏时节城里人纷至沓来，农家院一床难求；在孟津卫坡村，韵味悠长的民俗文化留住了浓浓乡愁，市场火爆……形成了“沟域+乡村旅游”经济带模式。

洛阳市农业农村局负责人表示，沟域经济发展，硕果累累，不仅培育壮大了洛宁的上戈苹果、新安的五头樱桃、偃师缑氏葡萄、伊川的岭上硒薯等一批特色产业，也打造出了嵩县手绘小镇、洛宁三彩小镇、栾川拨云岭村等美丽乡村。

截至2019年年底，洛阳33个市级沟域经济示范带实现年产值23.5亿元，并带动了乡村旅游快速发展。全市全国休闲农业与乡村旅游星级园区达到32个，年接待游客2000余万人次。

新动力汇聚：

沟域经济成为投资拉动新引擎、就业强力“吸纳器”、脱贫攻坚的主战区

在洛宁县，建设豫西苹果谷，吸引了海升、众森等龙头企业的加盟，苹果基地已发展到28.5万亩，年产值达25亿元，从业人员已达10余万人，直接带动1万余人实现产业脱贫。目前，一个集乡村观光、农事体验、休闲度假、运动健身、文化科普于一体的“金果小镇”正在形成。

如今，百花齐放、百业兴旺的沟域经济，成为投资兴业者的逐梦场，成为农民在家门口增收致富的希望田野，汇聚起脱贫攻坚决战决胜、加快乡村振兴的澎湃力量。

洛阳市坚持财政资金引导、社会资本为主体，3年来，全市沟域经济示范区累计吸纳各类社会资金100多亿元，累计实现产值54.7亿元，带动贫困户8399户、贫困人口29016人。

洛阳市副市长王军介绍，洛阳市始终把农民参与、农民受益作为发展沟域经济出发点，通过完善参与机制、利益联结机制和就业创业支持机制，让资源变资产、资金变股金、农民变股民，实现了沟域繁荣、农民富裕的良性互动。全市累计培育新型职业农民8.3万人，带动6500余家新型农业经营主体积极参与沟域经济建设，为脱贫攻坚、乡村振兴注入了新鲜血液。

新路子探索：

生态保护优先，留住乡愁乡韵，推动黄河流域生态保护和高质量发展

习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上讲话时指出，沿黄河各地区要从实际出发，宜水则水、宜山则山，宜粮则粮、宜农则农，宜工则工、宜商则商，积极探索富有地域特色的高质量发展新路子。

洛阳是黄河流域重要节点城市，伊河、洛河作为黄河重要支流，孕育了源远流长而璀璨光辉的河洛文化。

“对洛阳来讲，沟域支撑流域，把沟域生态保护好，就是把黄河流域生态保护好。”李亚说。

洛阳市认真落实国家重大战略，黄河流域生态保护与特色产业发展、沟域系统的综合治理与留住乡愁乡韵，统一安排、统一谋划，努力把黄河建成岸绿景美惠民的生态河、幸福河。

在烟波浩渺的小浪底库区上游新安县石井镇，黄河水在蜿蜒起伏的沟谷山岭之间聚成了一道湾——神仙湾。但小浪底水库建设移民搬迁之后，这里便成了荒山土坡，岭树擦人脸，沙尘笼废墙，鲜有人至。

沿黄流域生态修复和治理保护，为沟域经济发展提供了广阔空间，吸引了在外创业的成功人士孙江子。

“沟域经济，绿色是底色。”孙江子坦言，神仙湾最早起步的，并非河谷地带旅游设施建设，而是绿化荒山、治理生态。他投资1.5亿元，“在石头窝里种树”，让4个山头、4000亩荒山变梯田，郁郁葱葱长满果树，山下则建成了“大河风云”文化与休闲农业、旅游度假一体的黄河神仙湾沟域经济示范区。

汇千流，纳百川，千古黄河奔流不息。守绿水，护青山，高质量发展没有休止符。

今年洛阳市将立足黄河流域生态保护和高质量发展，全市41个沟域经济示范带计划实施150个项目，完成投资40亿元以上，大力发展绿色产业和绿色经济，唱好新时代黄河大合唱、推动高质量发展，在谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章中奋勇争先。（河南日报记者 田宜龙）④