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河洛典故：秉烛夜游 活在当下
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-03-19 08:49

　　洛城的花开了。看花须趁早，行乐须及时。古时候的花痴，哪怕秉烛夜游也要尽兴赏花。

　　唐代诗人白居易晚年定居洛阳，深爱洛阳牡丹。他知道牡丹花期短，“明朝风起应吹尽，夜惜衰红把火看”，夜里点着灯看牡丹，劲头很足。

　　宋代大文豪苏轼是白居易的粉丝，或许是为了向偶像致敬，老苏半夜三更不睡觉，也点着蜡烛看花：“只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆。”

　　只不过苏轼赏的不是牡丹，而是海棠。美人如花，“红妆”二字意味深长，也不知他看的是花还是美人。

　　秉烛夜游这个成语，出自《古诗十九首》。诗中有云：“生年不满百，常怀千岁忧。昼短苦夜长，何不秉烛游？为乐当及时，何能待来兹？”

　　大意是，人生不过百年，何苦总记挂着千年后的忧愁，痴痴等待不确定的明天？昼短夜长，不如秉烛夜游，及时行乐。

　　用一句时髦的话说，这是劝你活在当下。

　　南北朝时期，南朝人萧统从民间散落的汉代五言诗中选了19首，结成集，题为《古诗十九首》。

　　有人认为，《古诗十九首》中的诗歌诞生于东汉汉桓帝、汉灵帝执政时期。当时的洛阳是东汉的京城，也是中国的政治文化中心。

　　《古诗十九首》是在汉乐府诗的基础上发展起来的，语言朴素自然，描写生动真切，意境悠远。南朝文学评论家刘勰认为其乃“五言之冠冕”。

　　公元217年，也就是建安二十二年，曹丕在继承权争夺赛中战胜了弟弟曹植，被父亲曹操立为王位接班人。数年后，他在洛阳登基称帝，建立曹魏王朝。

　　在他被立为魏王世子的那一年，疫病流行，文人刘桢、陈琳等人不幸染病身亡。曹丕感慨万千，给“军师”吴质写了一封信，劝老吴珍惜时间、珍惜美好生活，“少壮真当努力，年一过往，何可攀援？古人思秉烛夜游，良有以也”。

　　唐代“诗仙”李白赞同曹丕的看法。某年春夜，李白和朋友们在桃李园宴饮，叹道：“浮生若梦，为欢几何？古人秉烛夜游，良有以也。”

　　“良有以也”是说事情的发生是有原因、有道理的，秉烛夜游之趣，活通透了才能明白。（洛阳晚报记者 张丽娜）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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