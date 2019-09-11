银行ATM机不能既存款又取款了？相关负责人这样说

近日，一些市民到银行ATM机存取款时发现，ATM机只能存款或只能取款，在同一台机器上不能双向操作。这究竟是怎么回事儿呢？

近日，一些市民到银行ATM机存取款时发现，ATM机只能存款或只能取款，在同一台机器上不能双向操作。这究竟是怎么回事儿呢？

记者了解到，原来，为了保障疫情防控期间流通现金的洁净和安全，我市金融机构的存取款一体机都暂时关闭了循环功能，变成了只能存款或只能取款的单一功能机。

当天存入ATM机的现金不能取出

18日，记者来到位于望春门街与牡丹大道交叉口的农业银行网点。在24小时自助区，有两台ATM机正常工作。记者随机选择了一台ATM机，在插入银行卡、输入密码后，机器页面没有取款的选项，只有存款、查询余额和转账功能。记者到另一台ATM机上操作，页面显示可以取款，但没有存款选项。

在金城寨街太康路路口的交通银行24小时自助网点，记者体验发现两台ATM机均不能取款。

“疫情防控期间，我市加强了对流通中现金的管理，要求各金融机构存取款一体机关闭循环功能。”人民银行洛阳市中心支行相关负责人介绍，市民当天存入机器的现金，必须经过银行后台清分、消毒，才能再次对外投放；而市民从ATM机取出的现金，均是消毒过的人民币。

记者了解到，此前，人民银行洛阳市中心支行已对我市各金融机构投放了各种券别、金额不等的原封新券，新钞占到总投放金额的72.3%，再加上金融机构对人民币均实现全额清分，即对人民币进行清洁和分拣，目前我市市场上流通的人民币的整洁度在80%以上。

人民币必须经过消毒才能再次投放

随着企业复工复产的有序推进，最近到银行办理业务的市民有所增多。

记者走访发现，我市各银行营业网点均购置了洗手液、消毒液、体温计、口罩等防护用品，对金库、柜面、各类现金处理设备及钞箱(袋)等现金储存和业务办理场地全天不定时进行消毒。

那么，对人民币是怎么进行消毒的呢？记者来到洛阳银行，记录了一份现金消毒流程：

第一步：银行设有两个款箱。一是收款箱，用于存放柜台上收的现金和客户通过ATM机存的现金；二是放款箱，主要为柜台取款客户投放现金。这样做主要是预防交叉感染，切断传播源。

第二步：各网点柜面和ATM机当天收取的现金，统一调入总行库房。每晚21时至22时，紫外线灯对这些现金消毒一个小时。

第三步：对前一天消毒过的人民币进行清点，并进入清分流水作业线进行清分。

第四步：已消毒清分过的人民币以每梱为单位，摆放在库房单独的空间，交存人民银行。

第五步：按照人民币入库管理的“先入先出”相关规定，办理出库的现金，要先存放7天至14天。

洛阳银行现金调缴中心负责人介绍，实行收支两条线，是确保市民用上“放心钱”的关键。疫情防控期间，银行坚持对外付出的人民币必须是经过消毒且已清分过的人民币或原封新钞。在回笼现金时，对医院、农贸市场等渠道回笼的现金，都会进行特殊处理并单独封存，消毒之后交存人民银行，暂不对外支付。

最好通过网上银行、手机银行办理业务

由于ATM机功能发生了变更，银行人员提醒，市民在插入银行卡之前，可仔细查看ATM机页面是否有关闭存款或取款功能的提醒，以免耽误时间。

市民可通过网上银行、手机银行等渠道办理业务，减少到现场办理业务的次数，最大限度降低交叉感染机会。如果市民接触了现金，要注意及时洗手，做好防护。（洛阳晚报记者 李迎博 通讯员 谢宏伟 裴栋梁）