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返洛的支援湖北医疗队队员：“回家的感觉，真好”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-03-19 09:04

　　白衣为袍入荆楚，春暖花开载誉归。3月17日，10名洛阳第四批支援湖北医疗队队员从武汉撤离，于当天23时许抵达洛阳。得知这些“最美逆行者”凯旋的消息后，我市各界积极行动，用实际行动向他们表达最崇高的敬意。（>>>英雄凯旋 让我们好好看看你的脸

　　“家乡味”第一时间安排

　　2月22日，洛阳第四批支援湖北医疗队在抗击疫情最关键时出发，向疫情蔓延最危险处挺进。举世关注的武汉方舱医院，成为他们与时间赛跑、与病魔较量的前沿阵地。

　　虽然远在武汉，可他们的一举一动都牵动着家乡父老的心。3月10日，武汉方舱医院全体休舱，家乡人民翘首以盼，等待英雄们平安归来。

　　3月17日，好消息终于到了。为迎接队员们回家，酒店按照最高规格收拾出10间客房，并早早备好鲜花，还为他们准备了小碗汤、糊涂面等洛阳美食，让队员们一下车就能吃上“家乡味”。

　　“半夜赶到隔离酒店，还能喝上正宗小碗汤，真是让人惊喜！”市中心医院CT技师、医疗队队员张喆说，从2月22日离开洛阳，他没有一天不想念家乡的味道，“这回美美喝上两大碗”。

　　酒店相关负责人介绍，牛肉汤、水席、卤面、玉米糁汤等家乡美食也都安排上了，他们要变着花样让大伙儿把20多天的“思念”都补上。

　　“家乡话”说不尽喜悦

　　18日上午，市第六人民医院CT技师裴俊杰的电话不时响起，亲友们得知他平安回来，纷纷打来慰问电话。在其他队员的手机中，祝贺、慰问的信息也一条接着一条：“欢迎回家，你们好样的！”“辛苦了，最可爱的人！”……

　　“等隔离期结束，我们去接你！”在队员们所属的医院，同事们都按捺不住激动的心情，迫不及待想见见前线归来的英雄。

　　在洛阳网、掌上洛阳等洛阳日报报业集团新媒体平台上，医疗队凯旋的消息自17日晚发布至今，引来数万名网友阅读，不少网友点赞跟评：“欢迎洛阳英雄平安回家！”“勇士们辛苦了。”“幸得有你，山河无恙。”“你们是洛阳的骄傲。”……

　　多家医院相关负责人表示，医疗队队员不辱使命，展现了洛阳医护人员的责任担当，他们将严格落实对支援湖北医疗队队员的关心关爱举措，确保一线医护人员的付出得到应有的“回报”。

　　“家乡情”温暖人心

　　记者了解到，市卫健委、市文明办、市总工会、团市委、市妇联等部门，已组织一系列慰问活动，将关爱陆续送达医疗队队员家中。

　　还有更多来自社会各界的关爱，即将送到医疗队队员手中。中国石油河南洛阳销售分公司相关负责人表示，他们将向前线归来的支援湖北医疗队队员赠送共计8万余元的天使加油卡。

　　“回家的感觉，真好。”医疗队队员们纷纷表示，“疫情尚未结束，战斗还在继续，洛阳还有113名支援湖北医疗队队员暂未撤回，希望还在武汉坚守的医护人员，保护好自己，胜利终将属于我们！”(洛阳日报记者 智慧 通讯员 刘冰 尤云飞)
[ 责任编辑：马佳佳]
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