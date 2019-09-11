英雄凯旋 让我们好好看看你的脸

别了，武汉！你好，洛阳！17日深夜，带着在武汉抗击疫情、守护生命的英雄故事，带着思念家乡、想念亲人的儿女情长，10位洛阳第四批支援湖北医疗队队员凯旋！

别了，武汉！

你好，洛阳！

17日深夜，带着在武汉抗击疫情、守护生命的英雄故事，带着思念家乡、想念亲人的儿女情长，10位洛阳第四批支援湖北医疗队队员凯旋！

20多天前，10位英雄在抗击疫情最关键的时候出发，向疫情蔓延最危险处挺进。举世关注的武汉方舱医院，成为他们与时间赛跑、与病魔较量的前沿阵地。

英雄归来，让我们好好看看你的容颜，静静聆听你的心声，细细感受你的喜悦与幸福。

图片为受访者提供

赵红梅

隔离结束，早日做“最美新娘”

●所属医院：市第三人民医院

●年龄：29岁

●武汉工作地点：硚口方舱医院

●回家后最想做的事：早日做“最美新娘”

“早上好，洛阳！”昨日一早，赵红梅的一条微信朋友圈，引来众多亲友点赞。

赵红梅的老家在甘肃省天水市，在洛阳工作4年，她已经把这里看作第二故乡。这个春节，她打算和未婚夫回老家筹备婚礼，疫情打乱了所有计划。

“知道我回来，昨天全家都睡了个好觉。”昨日中午，赵红梅和远在甘肃的家人视频通话，80多岁的外婆对着手机问长问短，盼着她回家。

赵红梅和未婚夫约定，等隔离结束，他们把婚礼重新提上日程，早日做“最美新娘”！

图片为受访者提供

乔少培

在武汉，感动无处不在

●所属医院：市中医院

●年龄：31岁

●武汉工作地点：江夏方舱医院

●回家后最想做的事：好好抱抱女儿

“这次援鄂，我看到了很多感人事迹，更加体会到医生的神圣和责任。”乔少培说。

“与我们一起工作的江夏区中医院，之前有多名医护人员被感染，但他们病情好转后立即投入抗疫一线。有一位放射科医生，过年期间在网上看到江夏区中医院招聘信息后，立即辞掉了工作前往武汉应聘，投身抗疫。”乔少培说，在武汉，这种感人事迹一直在发生，这种感动无处不在。

隔离结束后，乔少培想好好抱抱女儿，“这么多天不见面，对我都有点儿陌生了”。

图片为受访者提供

裴俊杰

方舱工作证，是青春的见证

●所属医院：市第六人民医院

●年龄：26岁

●武汉工作地点：江夏方舱医院

●回家后最想做的事：好好抱抱爸爸、妈妈

“在武汉的每一天，我都被感动着。”裴俊杰说，临行前，驻地酒店的厨师给每人做了一碗牛肉面，怕大家没时间吃，特地送到了车上。

比起去的时候，裴俊杰的随身行李中多了不少来自武汉的“礼物”，其中江夏方舱医院工作证让他倍感骄傲：“这是青春的见证！”

裴俊杰说，他在隔离的日子里要抓紧学习，准备考一个职业资格认证。“近距离感受到病魔的残酷，让我们学会更加珍惜身边人。”

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于团结

那封特殊的感谢信将鞭策自己

●所属医院：河南科技大学第二附属医院

●年龄：35岁

●武汉工作地点：硚口方舱医院

●回家后最想做的事：给家人做一顿大餐

白衣为袍入荆楚，平安凯旋归家乡。隔离期间，于团结打算每天和家人煲煲电话粥。

离开武汉时，在他的行李中有一件特殊的纪念品：武汉市汉阳区新冠肺炎疫情防控指挥部的一封感谢信。

感谢信是写给河南影像师队全体队员的。信中说：你们是逆向而行的白衣天使，也是新时代最可敬的人，更是我们的恩人、亲人。你们是当之无愧的时代英雄、一线勇士！

“能够前往一线战斗，我非常自豪。”于团结说，他会保存好这封感谢信，用于鞭策自己。

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张喆

一句句“医生慢一点儿”让我湿了眼眶

●所属医院：洛阳市中心医院

●年龄：24岁

●武汉工作地点：硚口方舱医院

●回家后最想做的事：当面告诉家人和女友，我很想他们

“家人和同事知道我回来后都非常激动，说我是英雄……”95后张喆性格开朗，记者昨日下午联系上他时，他正在和家人视频。

张喆随医疗队进入硚口武体方舱医院。该方舱医院的CT室在舱外，那天下雨有点儿冷，医疗队就把患者先安排在室内等候，一个一个通知。张喆说，进舱通知患者时他差点儿滑倒，当时很多患者都起来去扶他，一句句“医生慢一点儿”让他湿了眼眶……

“武汉之行让我更加坚定了做个好医生的决心，我要把身体练得棒棒的，将来服务更多患者。”张喆说。

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王宏超

平安回家，一个都不能少

●所属医院：市妇幼保健院

●年龄：49岁

●武汉工作地点：江夏方舱医院

●回家后最想做的事：陪妻子、闺女好好享受这个春天

作为洛阳第四批支援湖北医疗队的领队，这次武汉战“疫”的经历，王宏超最满意的是把10位队员平安带了回来。

“平平安安地去，平平安安地回，一个都不能少！”王宏超说，医护人员的肩膀上也有家庭的责任，“平安回家”是给所有家属最好的礼物。

2月22日，王宏超出发时，为避免妻子、女儿难过，一个人匆匆出了家门。闻讯赶去送行的妻子，拿着他落下的鞋袜，哭红的双眼被在场的记者纷纷拍下。17日，得知王宏超返洛，她喜极而泣。

“走时寒风凛冽，如今春暖花开。”王宏超说，等隔离结束，他要陪妻子、闺女好好享受这个春天。

图片为受访者提供

张琼阁

看到酒精生产日期那一刻，我就坚信一定能胜利

●所属医院：洛阳东方医院

●年龄：28岁

●武汉工作地点：江夏方舱医院

●回家后最想做的事：吃几顿好吃的，早日正常上班

“刚接到通知时，虽然心里有些忐忑，但作为一名共产党员，我不能退缩。”昨日，正在隔离的洛阳东方医院影像技师张琼阁说，到达武汉以后，随着培训、正式接手工作，一步一步走来，他不知不觉间对疫情已经不再害怕，更多的是战胜它的决心和信心。

2月22日夜，张琼阁随医疗队到达武汉后，酒店给每名队员发了两桶酒精用于个人消毒。他发现，酒精的生产日期是2月20日，产地是吉林，仅仅两天就运到了武汉。

“那一刻我知道，有全国人民的支持，我们一定能战胜疫情。”张琼阁说。

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王永峥

武汉两位老人喊的那句“你们辛苦了”让我难忘

●所属医院：河南科技大学第一附属医院

●年龄：35岁

●武汉工作地点：硚口方舱医院

●回家后最想做的事：好好陪伴家人，孝敬父母

“当时我很感动，觉得所有的苦和累都没有了，一瞬间真的感觉到了自己的价值和那种成就感。”昨日，说起在武汉最难忘的事情，王永峥说，有一天下着小雨，他和队友们正在硚口方舱医院外进行CT新装机器的操作培训，突然看到，对面的天桥上有两位老人向他们一边招手一边喊：“你们辛苦了。”

王永峥说，经历这次武汉之行后，他更加珍惜当下的幸福生活。隔离期间，他打算好好锻炼身体、看看书，隔离结束后好好陪陪家人，孝敬父母。

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王彦虎

看到病人治愈出院最高兴

●所属医院：洛阳新区人民医院

●年龄：46岁

●武汉工作地点：江夏方舱医院

●回家后最想做的事：好好陪陪父母和家人

王彦虎是洛阳新区人民医院影像科副主任、预备党员。到武汉后，他主要在江夏方舱医院对各个治疗区的患者进行精准的CT扫描检查，对病情的早期发现、早期诊断、早期治疗发挥着重要作用。

江夏方舱医院有五个医疗团队，分别来自河南、湖南、陕西、天津和江苏。“在方舱医院，我们河南医疗团队负责管理的病人数量最多，大家用责任担当、奉献付出，携手取得了一个又一个胜利。”王彦虎说，看到病人一个个治愈出院，是他们最高兴的事。

图片为受访者提供

聂贺

专门保存那张最特殊的火车票

●所属医院：河南科技大学第一附属医院

●年龄：30岁

●武汉工作地点：江夏方舱医院

●回家后最想做的事：带着媳妇、孩子出去好好放松一下

“等过了隔离期，我想找个周末，带着媳妇孩子出去好好放松一下。”聂贺说，他的孩子三岁半，这段时间家里的事都是媳妇在操持，算上隔离的时间，他要有一个多月见不到家人了。

聂贺说，他在硚口方舱医院的主要工作是为患者拍胸部CT。对他来说，武汉人民的热情让他真真切切感觉到自己身上沉甸甸的责任和使命。

“这是我见过最特殊的火车票，所以专门保存了。”聂贺说，从武汉回洛阳的高铁票与平时的不一样，是一张“团体旅客证”，上面有手写的车次和座位，这张特殊的车票，最终“带”他回家见到家人，也是对这段经历的纪念。(洛阳晚报记者 智慧 申利超 赵硕 通讯员 刘冰 刘群 尤云飞 牛然)