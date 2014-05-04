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洛阳78岁老党员百幅“狮虎画”献国庆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-07-23 21:34

　　“虎眼下的阴影部分，要利用光线的折射原理，才会更有神。”时值大暑，酷热难当，新安县城关镇江庄村的一间画室里，78岁的老党员郭炳文正手把手指导慕名前来的书画爱好者。只见他寥寥几笔，老虎眼下的阴影立刻呈现，动感逼真，让他的“粉丝”们纷纷拍手称赞。

　　画室的台子上，已完工的百幅狮虎画颇为壮观。画中狮虎或立或卧，或威风凛凛，或闲散躺卧，或安静淡然，神态各异，有“一啸百里”之势。

　　“今年是新中国成立70周年，我要用这100幅狮虎画献礼国庆。”谈起创作狮虎画的初衷，郭炳文激动地说。

　　为画好这100幅画作，郭炳文从去年12月就开始准备。他四处收集各种关于狮虎的图片，通过电视、网络视频，观察它们的形态。开始创作后，每天6点开始画，每天作画时间超过10个小时。这样高强度的创作，对近80岁的老人来说，身体有点吃不消，但他仍不愿放弃，每天坚持。

　　“别看现在展示的是100幅，实际工作量却比这大得多。有些我感觉画得不满意就舍弃了。”郭炳文指着画室角落一堆厚厚的画纸说。

　　郭炳文1988年入党，年轻时把全部心思投入到了工作上，曾经的绘画、书法梦暂时搁置起来。70岁那年，终于歇下来的郭炳文藏在心里那颗梦想的种子“发芽”了，拿起画笔，一发不可收。

　　2014年，郭炳文借鉴了徐悲鸿、刘勃舒、黄胄等大师作品，反复琢磨，用了3个月时间，画出70幅形态各异的马，并成功举办了个人画展；2017年，郭炳文用了大半年的时间，又画了109幅以鸡为主题的国画，并在该县相关部门支持下，举办了画展。

　　“狮虎能体现出不屈不挠、勇往直前、锐意进取的精神，我想借此祝福我们的祖国越来越好。”郭炳文说。(洛报融媒记者 常书香 实习生 高航 通讯员 郭建立 杨洋 韩成铭)
[ 责任编辑：马佳佳]
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