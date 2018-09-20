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16家单位存火灾隐患 其中9家为二次曝光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-07-23 17:07

　　日前，市消防救援支队筛选上半年公开曝光过的火灾隐患单位，对9家未整改单位进行二次曝光，并对本月新查出7家火灾隐患单位予以曝光。市消防救援部门将加大火灾隐患排查力度，维护社会消防安全。

　　9家未整改单位：

　　1、洛阳市子正全真廉贸易有限公司

　　隐患：使用易燃可燃聚氨酯泡沫板，面积约600平方米。

　　2、洛阳广发道路运输有限公司

　　隐患：公司使用夹心为泡沫的彩钢板搭建宿舍。

　　3、河南林业职业学院

　　隐患：第一教学楼灭火器配备不足，夜间控制室无人值班等。

　　4、洛阳港乾置业有限公司

　　隐患：控制室无持证值班人员，地下水池水位过低，7号楼楼顶稳压泵未启用。

　　5、伊滨区诸葛镇老狼五金土杂店

　　隐患：电气线路敷设不符合规定。

　　6、伊滨区诸葛镇乐尚教育

　　隐患：缺少一部疏散楼梯。

　　7、偃师市上海国际商贸城

　　隐患：火灾自动报警停用，一层二层喷淋管网无压，控制主机存在故障点，控制室人员未持证上岗。

　　8、偃师市香峪社区

　　隐患：负一层补风系统未保持完好有效。

　　9、洛阳市亨泽储运有限公司

　　隐患：仓库未安装自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

　　7家新查出隐患单位：

　　1、伊川县凯旋华府小区

　　隐患：控制室主机存在故障点，缺少安全出口标识和应急照明灯，常闭式防火门敞开。

　　2、新安县泽源物业管理有限公司

　　隐患：室内消火栓损坏无法正常使用，人员不会操作控制柜，无维保合同维保记录，地下车库违规搭建彩钢板房，每层楼道缺少灭火器等。

　　3、洛阳悟江商务酒店有限公司(尚客优宾馆)

　　隐患：消防控制室无人员值班，控制柜有故障点，一个室内消火栓损坏。

　　4、嵩县名颜名妆店

　　隐患：未配置灭火器，货架堵塞安全出口，电动车占用消防车通道，线路敷设不符合规定。

　　5、栾川乡友好建材

　　隐患：堵塞安全出口，楼道口堆放杂物。

　　6、汝阳县都市乡村女子用品商店

　　隐患：东出口上方电器线路未穿管保护。

　　7、洛宁县巨亿网络部

　　隐患：火灾自动报警系统设施停用。（洛报融媒记者 魏巍 通讯员 王倩
[ 责任编辑：崔利利]
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