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一男子发酒疯辱警伤警损毁物品，拘留！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-07-23 16:51

　　近日，栾川县一男子醉酒后，借酒发疯，辱警袭警，最终被依法刑事拘留。

　　2019年7月22日凌晨，栾川县公安局潭头派出所接到群众报警称：在潭头镇区一饭店门口遭人威胁。接警后，潭头派出所闻警而动，民警迅速赶赴现场。

　　在处置期间，酒醉的涉事人员黄某将报警人朋友的电话夺取并摔毁，且将带离黄某的一名处警人员面部打伤。

　　黄某被依法传唤至潭头派出所后，辱骂、威胁值班人员长达4个小时，还从值班人员身上夺取一部执法记录仪并摔毁，还对两名值班人员进行殴打，导致两名值班人员不同程度受伤。

　　事发后，栾川县公安局迅速组织纪检、督察、法制等部门介入调查。当天下午，黄某因涉嫌寻衅滋事罪被依法刑事拘留。目前案件正进一步侦办中。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 陈喜民 杨爱民 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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