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牡丹胜出，得票占79.71%！中国花协推荐牡丹为国花，征求意见结果出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网综合 2019-07-23 12:50
 
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　 　2019年7月15日，中国花卉协会在中国林业网、中国花卉协会网站和“中国花卉协会”微信公众号发出《投票：我心中的国花》，向公众征求对我国国花的 意向。广大公众对国花高度关注，积极踊跃参与，截至2019年7月22日24时，投票总数362264票，投票结果如下：

　　同意牡丹为国花288747票，占79.71%；

　　同意梅花为国花44551票，占12.30%

　　同意兰花为国花8976票，占2.48%；

　　同意荷花为国花6847票，占1.89%；

　　同意菊花为国花3487票，占0.96%；

　　同意月季为国花3086票，占0.85%；

　　同意茶花为国花3066票，占0.846%；

　　同意桂花为国花1596票，占0.44%；

　　同意杜鹃为国花1116票，占0.31%；

　　同意水仙为国花792票，占0.22%。

　　此次向公众征求对我国国花意向的活动圆满结束。感谢各媒体的高度关注和大力支持，感谢广大公众的积极参与。民意调查的结果，我协会将作为向相关部门提出国花建议方案的参考。

　　中国花卉协会

　　2019年7月23日

　 　中国花卉协会官网7月19日消息，2019年7月15日，中国花卉协会在官方网站发出《投票：我心中的国花》，向公众征求对我国国花的意向。考虑到广大 公众对国花高度关注，参与发表意见积极踊跃，为更加广泛征求民意，中国花卉协会决定适当延长投票时间。投票截止时间为2019年7月22日24时。 2019年7月23日，根据中国花卉协会发布的官方消息，同意牡丹为国花共288747票，占79.71%，排名第一。

　　国花是国家形象和民族精神的象征，是国家文明进步的重要标志。今年是中华人民共和国成立70周年，我国社会稳定、经济繁荣、人民幸福，确定我国国花，时机成熟。

　 　经组织专家研究讨论，确定我国国花的基本条件是：一是起源中国，栽培历史悠久，适应性强，分布广泛，品种资源丰富；二是花姿、花色美丽大气，能反映中华 民族优秀传统文化和性格特征；三是文化底蕴深厚，为广大人民群众喜闻乐见；四是用途广泛，具有较高的生态、经济和社会效益。

　　专家一致认为我国应当“一国一花”，赞同牡丹为我国国花。

　 　牡丹原产中国，已有4000多年的栽培历史，分布区域广，品种繁多；牡丹花色鲜艳，雍容华贵，寓意富贵吉祥，被盛赞“国色天香”、“花中之王”；牡丹文 化底蕴深厚，唐代就被誉为国花；牡丹最能体现大国风范，是国泰民安、繁荣昌盛、政通人和的象征；牡丹集观赏、药用、食用于一身，是惠民富民的朝阳产业。

　　洛阳牡丹甲天下

　　先了解一下：洛阳牡丹的前世与今生

　　再听一听：一朵牡丹的自述

　　同时感受一下：洛阳牡丹的高光时刻

　　听听专家说牡丹：

　　著名画家王绣：牡丹定为国花是民心所向

　　中国花卉协会牡丹芍药分会会长王莲英：为推动牡丹成为国花25年来从未停歇

　　中国花卉协会推荐牡丹为国花引发洛阳社会各界高度关注和热议
[ 责任编辑：张惟一]
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