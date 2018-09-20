张文仲：善疗风疾，曾为诸医之首

古人说，不为良相，则为良医。良相可以救世，良医可以救民。自神农尝百草以来，我国的中医药文化源远流长，有许多良医青史留名。其中，有一些与洛阳关系密切，他们或生于洛阳，长于洛阳；或在洛阳行医，著书立说……今天，我们就来说说古代良医的故事。

古人说，不为良相，则为良医。良相可以救世，良医可以救民。

自神农尝百草以来，我国的中医药文化源远流长，有许多良医青史留名。其中，有一些与洛阳关系密切，他们或生于洛阳，长于洛阳；或在洛阳行医，著书立说……今天，我们就来说说古代良医的故事。

张文仲像(资料图片)

一代御医张文仲

对古人来说，风疾是一种难缠的常见病。即使贵为皇帝，一旦染上风疾，也要饱受病痛折磨，甚至因此丧命。

何为风疾？古代医书有记载。《灵枢》中说，它是人体虚弱时，风邪入侵所致。风侵入脑，就会引起头晕，头晕又引起目眩，使人视物不清。

隋代巢元方在《诸病源候论》中也说：“风头眩者，由血气虚，风邪入脑，而引目系故也。”

三国时期，曹操就患有风疾，痛苦不堪。《三国志》中记载：“高祖苦头风，每发，心乱目眩。”他把华佗留在身边为自己治病，然而，即使人称神医的华佗，也没能将曹操彻底治好。

古人认为，“风是百病之长”，患了风疾，可用汤药、针灸或蒸熨来缓解症状。唐代时，治疗风疾最拿手的是张文仲。他在唐高宗、武则天当政时为侍御医，撰有《疗风气诸方》《随身备急方》等，帮许多人解除了病痛。

张文仲是洛阳人，《旧唐书》中记载，他年轻时，“与乡人李虔纵、京兆人韦慈藏并以医术知名”。到武则天当政时，他更是“诸医咸推文仲等三人为首”。可以说，他一生的重要成就，都是在洛阳完成的。

唐高宗患有风疾，发作时头痛目眩，不能上朝，常把政事交给皇后武则天处理。

张文仲是侍御医，对风疾的研究便更为细致。他提出风有124种、气有80种，治疗起来要因时、因人而异，如脚气、头风需要一直服药，其他则是随时发病随时处置。如果庸医不加区分地同样用药，就有可能“冬夏失节，因此杀人”。

后来，武则天让张文仲召集当时的名医编撰《疗风气诸方》，并令麟台监王方庆担任监修。张文仲“撰四时常服及轻重大小诸方十八首”呈上，武则天看了很高兴。

除了治疗风疾，张文仲还精于灸术，撰有《张文仲灸经》等。该书和《疗风气诸方》《随身备急方》等，后被唐代医家王焘收入《外台秘要》。

《外台秘要》成书于唐玄宗天宝十一年(公元752年)，是一部医方大全，内容十分丰富。比如，在治疗眼疾的部分，书中收录了一个《张文仲方》，讲如何用乌贼鱼骨治眼疾。这部医书有一个原则，就是“不录针经”。王焘认为：“针能杀生人，不能起死人。若欲录之，恐伤性命，今并不录针经，唯取灸法。”

为唐高宗治风疾

王焘怕用针不当，伤人性命，不肯在《外台秘要》中收录针法。其实，在治疗唐高宗的风疾时，武则天也有同样的顾虑。

《新唐书》中记载，唐高宗仪凤三年(公元678年)，“帝头眩不能视”。他的病情突然加重，汤药不能奏效，侍御医张文仲、秦鸣鹤提出：“风上逆，砭头血可愈。”

唐高宗李治身体不好，已不是什么秘密。史料记载，他从小与父亲唐太宗关系亲密，贞观二十三年(公元649年)，唐太宗驾崩时，他便“哀毁染疾”。后来，他长居洛阳，饱受风疾困扰，时常“风眩头重，目不能视”，虽经多方诊治，却始终不能除根。

这次病情加重，张文仲判断是风逆所致。他和秦鸣鹤提出，可以用针刺头部出血，缓解病情。

武则天在帘后听了，怒道：“你们该杀！皇帝的头，怎么能针刺出血？”唐高宗制止了她，说：“御医议病，何罪之有？况且我晕得受不了，就让他们试试吧！”

结果，针刺之后，唐高宗浑身轻松，说：“吾目明矣！”武则天也如释重负，在帘后急忙拜谢，称：“天赐我师！”并对张文仲和秦鸣鹤大加赏赐。

俗话说，久病成医。唐高宗清楚自己的身体状况，也信任张文仲的医德和医术，才同意用针刺的方法治疗风疾。其实，这在当时，是冒了很大风险的。

针刺疗法的风险，在于“失之毫厘，谬以千里”。张文仲虽精通医理，医术高超，却不轻易用针。他为唐高宗确定疗法后，具体实施针刺的人是秦鸣鹤。

秦鸣鹤籍贯不详，生卒年月也无记载。他因擅长针法被选为侍御医，并因这次为唐高宗治病而一举成名。

按《资治通鉴》中的说法，秦鸣鹤为唐高宗治疗风疾，刺的是头部“百会、脑户二穴”。

古代医书记载，百会穴“主目不明，恶风寒”，脑户穴亦“主头重痛”及“目痛不能视”。皇甫谧在《针灸甲乙经》中就说：“头重项痛，目不明………刺脑户。”这两个穴位极其重要，一旦失手，可能致残或致死。好在秦鸣鹤针法精妙，缓解了唐高宗的痛苦，否则，他和张文仲都要“吃不了兜着走”。

“料病如神”留美名

让张文仲扬名的另一件事，是他“料病如神”。

苏良嗣为人刚直，做事勤勉，武则天很赏识他。垂拱元年(公元685年)，武则天拜他为相，次年又升其为文昌左相、同凤阁鸾台三品。

当时，宰相出入南衙，地位崇高，其他人见了都要避让几分。薛怀义仗着是武则天的男宠，在百官面前趾高气扬，谁都不放在眼里。

一天，苏良嗣正在南衙，薛怀义来了。他傲慢无礼的样子激怒了苏良嗣，这位年已八旬的宰相命人将薛怀义拿下，左右开弓，“批其颊数十”。

薛怀义捂着被打肿的脸，去找武则天告状。没想到武则天并不在意，只说：“南衙是宰相往来之地，你应该从北门出入，不要去冒犯宰相。”

天授元年(公元690年)，苏良嗣被罢去文昌左相之职，仍授同凤阁鸾台三品。当年三月，宰相韦方质遭到酷吏陷害，他一向与苏良嗣关系不睦，此时便加以攀诬。苏良嗣受此惊吓，终日忧惧，一次早朝时伏地跪拜，突然就晕倒了。

武则天忙命人送苏良嗣回家，又派侍御医张文仲、韦慈藏跟去诊治。张文仲说：“此因忧愤，邪气激也。若痛冲胁，则剧难救。”意思是说，苏良嗣乃忧愤成疾，病情危重，如果疼痛扩散到肋下，就很难救治。

两个人在苏家守候了一会儿，苏良嗣果然感到肋下绞痛。张文仲又说：“若入心，即不可疗。”正如他所料，苏良嗣“俄顷心痛，不复下药，日旰(gàn)而卒”。

从早上晕倒到傍晚去世，苏良嗣病情发展的每一步，张文仲都了如指掌。朝廷上下对85岁苏良嗣的死并不意外，倒是对张文仲的“料病如神”赞叹不已。

苏良嗣死后，武则天为这位老臣废朝三日，并命百官前去吊唁。至于张文仲，他后来又担任尚药奉御，一直深受武则天信任。

久视元年(公元700年)，张文仲在尚药奉御任上去世。他的出生时间不详，年龄因此也是个谜。（洛阳晚报首席记者 张广英）