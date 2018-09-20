洛宁讲理村：乡风淳 环境美 气象新

树木葱郁、花草繁茂、山清水秀；硬化的村道宽敞干净、村舍整齐排列、村民笑容淳朴幸福……这是记者近日在洛宁县罗岭乡讲理村看到的美丽景象。
《讲理歌》人人唱
修葺一新的“讲理堂”
树木葱郁、花草繁茂、山清水秀；硬化的村道宽敞干净、村舍整齐排列、村民笑容淳朴幸福……这是记者近日在洛宁县罗岭乡讲理村看到的美丽景象。
讲理村位于罗岭乡北部，村民世代守着山坡旱地、靠天吃饭。近年，在村党支部的带领下，讲理村因地制宜，发展烟叶、构树、油用牡丹、光伏发电等产业，集体收入增加，也摘掉了贫困村的帽子，发展日新月异。
村容整洁美丽
讲理村有个“讲理堂”，始建于明代，主要为解决邻里纠纷、宣扬美德。“脱了贫，下一步就是大步朝着乡村振兴的道路努力前进。让乡风更文明，是首要之事。”讲理村党支部书记金相超介绍，通过对旧院落修葺而成的新“讲理堂”，现在已成为讲理村正家风、聚正气、宣扬善孝文化的主阵地。（洛阳日报记者 鲁博 通讯员 李峰 摄影报道）
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