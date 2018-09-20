一家子的扶贫事业 两代人的乡土情怀

“嚓嚓嚓……”盛夏，在孟津县常袋镇英古村一间扶贫车间内，伴随着数十台缝纫机此起彼伏的运作声，一件件高档服装依次下线。它们的目的地，是美国、加拿大等发达国家市场。

杨献伟和姚红霞夫妇在检查衣服质量

“嚓嚓嚓……”盛夏，在孟津县常袋镇英古村一间扶贫车间内，伴随着数十台缝纫机此起彼伏的运作声，一件件高档服装依次下线。它们的目的地，是美国、加拿大等发达国家市场。

在繁忙的生产一线，38岁的贫困户刘娟娟动作娴熟、干劲十足。

“这儿冬有暖夏有凉，杨总一家对待我们贫困户真的像对自家人。干得好了，一月能拿3000块，比在城里打工还强！”从这位即将脱贫的贫困户口中，记者听到的是希望，是冲劲，以及一个全家回乡创业富乡亲的好故事。

成行成列的缝纫机机位中，扶贫车间投资人——杨献伟和姚红霞夫妇穿梭其中，仔细检查每一个纽扣、每一条线缝。

从市区回村之前，打拼了大半辈子的杨献伟事业小成，食药品包装生意做得小有名气。

“虽说生意做得不错，可总有一个声音告诉我——自己富了，是时候回家给乡亲做点什么了！”杨献伟说，2015年，他把蒸蒸日上的生意托付给弟弟，听从内心召唤，和妻子一起回乡创业。

路面坑坑洼洼，下起雨来走路拖泥带水——夫妇二人刚回村时，出村的村路让他们皱起了眉。

杨献伟犹记得，一次，一位村民突发中风，救护车陷在泥泞村路上无法前行。村民们使尽招数才使救护车脱困，险些误了大事。

“村民要致富，生活要改善，没有条像样的路怎么行。”村路的事，成了杨献伟心中挥之不去的痛，让他好长时间心里不是滋味。

那一年，他经过深思熟虑，不等上级补贴资金下来，先从多年积蓄中拿出30多万元，让压路机、施工队进了场。“虽然有很多付出和辛苦，但是看着家家户户通了水泥路，下雨天乡亲们不再蹚水，车辆进出畅通无阻，这些付出不算什么。”杨献伟语气坚定。

实现了村路“户户通”，生产生活方便了许多，乡亲们交口称赞，也让夫妇二人有了更高的奋斗目标——利用自身在外贸方面的人际关系，实现“人在村里就业，货搭轮船出海”。

“别看现在很繁忙，这里原来是个废弃小学，房屋摇摇欲坠，墙缝拇指宽。”在崭新的扶贫车间里，姚红霞不禁感慨。去年，他们将危房推倒，投资400多万元建起了洛阳鼎邦服装有限公司扶贫车间，结束了村子没有产业项目的历史。

除了“砸钱”，让村民没有想到的是，两口子把28岁的宝贝独生子杨笛也拉回了村。

去年，杨笛从我市一家知名国企辞职，随父母回到村里搞扶贫车间。“我大学毕业后，在城里有满意的工作。对于回乡创业，我也曾犹豫过，最后还是下了决心。父母从小教育我不能忘本，这里是老家，也是我的根。”杨笛坦言。

回乡创业，意味着选择了吃苦，选择了艰辛。

今年春节期间，当一批2000多元的外贸订单完成时，距离交付日只剩不到一天。哪怕是走最快的物流，也无法将这批货按时送达。

为了维护“言出必行”的信誉，杨笛深夜购票搭乘动车赶往上海浦东。到达港口时，已是夜晚10点40分，客户看到拎着大包的杨笛，向他竖起大拇指，连说两个“没想到”：“真没想到你们做生意这么讲诚信，没想到为了扶贫你们这么拼！”

回村之初，杨笛的想法很简单：“就是给父母打打下手。”一年沉淀，让他有了更高的目标：“一代人有一代人的责任，一定要让家乡因我的努力而改变！”

从刚开始服装品质不稳定，到现在每个月产值稳定在30万元左右，如今的扶贫车间已实现约百名村民家门口就业，杨献伟一家三口的扶贫事业终于踏上“快车道”。

“我是退伍军人，又是共产党员，党和国家培养了我，我要把力量献给群众。”说起回乡创业的初心和情怀，杨献伟语气坚定。

华灯初放，通亮的街道上，英古村放工的乡亲们有说有笑，走在回家路上。这条路，通向幸福，通向小康……（洛阳日报首席记者 张锐鑫 实习生 史青青 通讯员 郑战波 赵永刚 文/图）