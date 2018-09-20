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洛轴加快高新技术产品研发 助推高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-23 09:01

　　成为全球最大高端医疗器械配套轴承供应商；国内最大钢包回转台轴承下线；国内首台直径11米级大直径盾构主轴承下线；大功率风电主轴承替代进口产品……近段时间，洛阳LYC轴承有限公司捷报频传。

　　今年以来，洛轴按照中央和省委要求，在深入开展“不忘初心牢记使命”主题教育中，按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总体工作要求，以党建工作为引领，结合企业实际，发挥行业领先的技术研发优势，瞄准国家重点工程项目需求，加快高新技术产品研发，公司实现收入1.44亿元，助推了企业高质量发展。

　　洛轴注重党建工作的引领作用，在加快转型升级、助推高质量发展过程中，始终把提高经营效益、增强市场核心竞争实力，实现国有资产保值增值作为党建工作的出发点和落脚点，将党建工作融入日常生产经营全过程，通过创新探索党建形式，让“信得过”企业精神落地，不断增强企业党组织的号召力和凝聚力，为洛轴高质量发展构筑了重要支撑。

　　洛轴现有中共党员2960名，分布在17个基层党委、5个党总支、159个党支部。在党建引领下，洛轴“信得过”精神开花结果，每一名党员立足岗位，解难题、破瓶颈，成为践行“信得过”精神的先锋模范。

　　技术中心是洛轴技术创新、产品创新的平台和主阵地。中心党总支勇于担当，发挥核心作用，围绕坚持预研、订单式开发、主机同步研发三种模式，以市场需求为导向、以技术为引领、以满足客户要求为标准，不断提升满足用户同步开发要求的能力和水平。

　　一名党员一面旗帜，一个支部一个堡垒。在项目实施过程中，技术中心党总支将党建工作融入项目攻关中，发挥每一名党员的旗帜作用，由党员骨干担任项目团队负责人，结合项目制要求，以国产化替代、重大装备、新兴产业、国际知名公司配套等为突破口，紧紧围绕轨道交通轴承、大功率风电轴承、盾构机轴承、军工精密轴承、海洋工程重大装备用转盘轴承等产品展开攻关，提高新产品研发水平，为公司产品结构调整夯实基础。

　　共产党员周琳是盾构主轴承项目团队负责人。为打破国外技术垄断，给国之重器盾构机装上一颗“中国心”，她不顾施工单位不让女性下隧洞的要求，带领项目团队人员顶着夏季地表40℃的高温进行室外作业，多次深入地下隧道施工现场查看工况，现场收集实验数据。

　　经过反复攻关，该项目团队在盾构主轴承的材料、结构、热处理指标、检测及装配技术等方面，拉近了与国外产品的差距，部分指标甚至超过了国外轴承。今年年初，通过科研人员的努力，洛轴成功研发出国内首台直径11米级大直径盾构主轴承，为推动盾构机装备由“中国制造”向“中国创造”迈进起到了积极的作用。

　　目前，“不忘初心牢记使命”主题教育正在洛轴全面展开，该公司相关负责人表示，下一步公司党委将按照工作要求，以党的建设工作为统领，发挥三个国家级创新平台的优势，对标对表先进企业，用更多的高端优势产品，助推企业高质量发展。 （洛阳日报记者 赵志伟 通讯员 余柯）
[ 责任编辑：张惟一]
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