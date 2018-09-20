“游学洛阳 读懂中华”洛阳游学旅游分享会举行

昨晚，“游学洛阳读懂中华”洛阳游学旅游分享会在上阳宫文化园举行，这是2019港澳青少年游学推广活动暨内地游学联盟大会的一项内容。

昨晚，“游学洛阳读懂中华”洛阳游学旅游分享会在上阳宫文化园举行，这是2019港澳青少年游学推广活动暨内地游学联盟大会的一项内容。 昨晚，“游学洛阳读懂中华”洛阳游学旅游分享会在上阳宫文化园举行，这是2019港澳青少年游学推广活动暨内地游学联盟大会的一项内容。 依托丰富的历史和文化旅游资源，近年，我市着力打造并推出“游学洛阳读懂中华”系列游学旅游产品，满足不同层次、不同群体的青少年游学需求，使游学旅游正在成为洛阳文化旅游发展最具潜力、亮点和前景的主打产品。此次举办“游学洛阳读懂中华”洛阳游学旅游分享会，旨在搭建“资源共享、品牌共创”的游学合作平台，与全国游学业界人士一起探讨文化和旅游交流融合的游学旅游发展方向。活动现场，我市相关人员还进行了洛阳游学旅游线路和洛阳研学旅游课程的推介。 文化和旅游部、省文化和旅游厅相关负责人，副市长魏险峰等参加活动。 （洛阳日报记者 李岚 通讯员 周亚伟）