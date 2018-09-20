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市政协召开党组（扩大）会议

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-23 09:06

　　昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开十三届市政协党组第15次(扩大)会议。

　　会议传达学习了习近平总书记在中央政治局第十五次集体学习时的重要讲话精神、市委常委会议相关精神。会议强调，习近平总书记在中央政治局第十五次集体学习时的重要讲话，从历史和现实相贯通、理论和实践相结合的高度，深刻论述了不忘初心、牢记使命的重大意义，为我们总结党的历史经验、结合新时代新要求扎实推进主题教育提供了重要遵循，注入了强大动力。全市政协组织、广大政协委员和政协机关干部要在学思践悟上下功夫，以自我革命精神答好“不忘初心、牢记使命”这个党员干部的必答题。

　　会议传达学习了《中国共产党党员教育管理工作条例》，研究市政协贯彻落实意见。会议强调，要将旗帜鲜明讲政治贯穿党员教育管理的全过程、各方面，把用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑作为党员教育管理的首要政治任务，教育引导党员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。要把加强党员教育管理作为重大政治责任，作为加强党员教育、提高党员意识，提升党性修养、严肃党的政治生活的有力抓手，切实加强领导，落实主体责任，坚决杜绝和克服形式主义，确保《条例》落到实处。

　　会议还传达学习了中央有关通报精神，研究了其他事项。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：张惟一]
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