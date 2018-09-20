周红梅：“爱给了我坚持的勇气，孩子们不能没有妈妈”

“谢谢！谢谢！”21日，在西工区健康西路附近一小区，周红梅紧紧攥着3.3万余元现金，连鞠了好几个躬，感谢给她送来救命钱的姬传东等人。

周红梅(左三)收到捐款向爱心人士表示感谢(受访人供图)

“谢谢！谢谢！”21日，在西工区健康西路附近一小区，周红梅紧紧攥着3.3万余元现金，连鞠了好几个躬，感谢给她送来救命钱的姬传东等人。

周红梅今年34岁，十几年前从重庆嫁到嵩县。近年，她和丈夫姬伟在洛阳市区做些小生意，供4个孩子上学。两个月前，一张体检单打破了这个家庭的平静——周红梅被查出患有宫颈癌。

两个周期的化疗，不仅夺去了周红梅的一头黑发，也耗尽了全家打拼多年攒下的5万多元积蓄。一想到后续治疗还需30多万元，她和丈夫就食无味、寝难眠。

每隔十几天，周红梅都要住院接受化疗，姬伟不得不停掉生意，在医院陪护。13岁的大女儿得知她的病情后，在课堂上经常分神，学习成绩倒退，一放学就去捡废品，说要换钱给妈妈治病。4岁的小儿子见她难受，也会懂事地抱着她问：“妈妈，你哪里不舒服？”

7月12日，有人把周红梅的遭遇告诉了热衷公益事业的姬传东。姬传东今年73岁，是洛阳周公研究会和华夏姬姓文化研究会的会长。

“周红梅的丈夫姬伟与我同为姬姓后裔，这个忙要帮。”姬传东等人详细了解周红梅的病情后，在多个微信群里发起募捐。他和周峰、周亚峰等人，仅用1周时间，就募集到3.3万余元。捐款人有300多位，分布于全国28个省份。

21日上午，从北京出差回来的姬传东就和几个朋友来到周红梅家，送来了3.3万余元捐款：“你一定要乐观，积极接受治疗。”

握着姬传东的手，姬伟红着眼眶说：“就是砸锅卖铁，我也要给红梅治病！”

昨日，周红梅告诉记者，她在公益募捐平台“水滴筹”上发起了募捐，目前已经筹款7.1万元，因急需用钱治疗，她不得不提前关闭了募捐通道，现在正等着这笔救命钱到账。

“我发起的募捐还在继续，仍有人捐款，等我们把捐款收集起来，会再给周红梅送去。”姬传东说。

虽然治疗费用仍有较大缺口，但周红梅说，她不会轻言放弃，要坚强地活下去！她说：“爱给了我坚持的勇气，孩子们不能没有妈妈。”（洛阳晚报记者 牛鹏远）