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北京大学博士生服务团来洛开展实践调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-23 09:04

　　昨日，北京大学博士生服务团来洛，围绕打好脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略开展调查研究和社会实践，为洛阳发展把脉问诊。当日上午，市委书记李亚会见了北京大学党委副书记、纪委书记叶静漪带领的服务团一行。

　　李亚对北京大学博士生服务团来洛表示欢迎，对北京大学长期以来关注、支持和参与洛阳经济社会发展表示感谢。他说，习近平总书记2014年、2018年先后两次到北京大学考察，对新时代青年成长提出了殷切期望。此次北大博士生服务团来洛是践行总书记重要讲话精神、走好成长之路的生动实践。近年来，洛阳深入贯彻新发展理念，全面深化“9+2”工作布局，经济社会发展稳中有进、稳中向好、稳中趋优，进入了先进技术和理念的最佳植入期。希望服务团为洛阳发展多提真招、高招、实招，也期盼双方在科技成果转化、创新平台建设、文化传承创新等方面持续深化校地合作。洛阳热忱欢迎更多北大学子来洛施展才华，共同为实现中国梦增添正能量。

　　叶静漪表示，洛阳“古今辉映、诗和远方”的城市形象和展现出的蓬勃活力、美好未来，给大家留下了深刻印象，也为北大青年学子锻炼成长提供了实践沃土。北大博士生服务团将认真践行总书记关于“扎根中国大地办大学”的重要指示要求，发挥智力优势，为洛阳发展贡献积极力量。

　　当日下午，我市召开专题座谈会，围绕脱贫攻坚和乡村振兴，立足校地合作，与博士生服务团进行精准对接。会上，我市还推介了“河洛英才计划”等人才政策。

　　市领导赵会生、王军等分别参加会见或座谈会。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：张惟一]
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