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坚持转型发展这个路径——从洛阳经济“半年报”强信心之一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-23 08:41

　　增速居全省首位！

　　市统计局新近发布上半年我市经济运行成绩单：全市实现地区生产总值2315.0亿元，同比增长8.3%，分别高于全国、全省2个和0.6个百分点，增速居全省第一位。这，为洛阳转型发展大大提气！

　　转型发展是洛阳实现高质量发展的基本路径。犹记年初开局，洛阳和全国、全省一样，经济运行稳中有变、变中有忧。面对经济下行压力加大、转型风险挑战增大，有人焦虑，贸易摩擦会不会对洛阳形成冲击，使实体经济深陷困境？更有人忧心，洛阳转型对自己“动刀子”，会不会导致增长失速、影响手中“饭碗”？而“半年报”的成绩单显示，通过转型发展，全市经济运行在合理区间，保持了总体平稳、稳中有进发展态势，既振奋人心，又予人启示。

　　不“转”无以“稳”，“转”是为了更好地“稳”。风险压力面前，洛阳不是简单地为“稳”求稳，也不是退回“铺摊子”“强刺激”的老路上，而是准确把握“稳”与“转”的辩证关系，靠转型稳住基本盘，以稳增长为转型发展开辟新空间。

　　新春伊始，市委十一届九次全会作出重大部署，深入贯彻转型发展这个基本路径，着力推进“六个转型”，并在去年推出县(市)区经济社会发展差异化考核办法的基础上，今年又按照新发展理念和高质量发展的要求设置经济发展预期指标，真正把转型发展、高质量发展的导向立起来。“路子对了就不怕远”，转型发展符合时代发展的潮流，符合洛阳经济社会发展的实际，我们正走在正确的发展道路上！

　　愈转型愈自信。“十三五”期间，洛阳在新与旧中“转”，一手抓传统产业改造升级，一手抓新兴产业培育发展；在加与减中“转”，发展新技术、新模式、新业态，坚决淘汰落后产业和落后产能，加快新旧动能接续转换……当“峰回路转”换来“华丽转身”，洛阳经济在被人们称赞“了不起”的同时，也把转型发展的信念注入河洛大地。

　　面对百年未有之大变局，转得快、立得稳，方能抓住大有可为的历史机遇期。坚定贯彻转型发展这个路径，我们定能将潜力变成实力，把不可能变成可能，在行稳致远中创造更加浓墨重彩的“洛阳故事”！（洛平）
[ 责任编辑：张惟一]
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