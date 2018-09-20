洛阳营庄立交将于明年牡丹文化节前投用

目前，营庄立交南北方向的洛吉主线桩基施工已全部完成，项目参建单位正以“保质量赶工期抢进度”的理念，确保项目顺利推进。

昨日，在营庄立交(洛吉快速通道与北环路互通立交)施工现场，中交第四公路工程局有限公司数百名工人正在高温下作业。

目前，营庄立交南北方向的洛吉主线桩基施工已全部完成，项目参建单位正以“保质量赶工期抢进度”的理念，确保项目顺利推进。

每天需220吨钢筋

营庄立交位于中心城区与孟津、吉利组团的重要联络通道上，是沟通机场路、北环路、洛吉快速通道的枢纽互通立交工程。

营庄立交北起洛吉快速通道，南与现状定鼎路衔接，西起王城大道快速路机场路立交，东至现状北环路，西南与北环路衔接，是河南省首座五路交会的互通立交。该立交南北主线长度约2.8公里、东西主线长度约2.7公里、西南主线长度约0.8公里，采用全互通式立体交叉，立交总层数为上下五层，含3条主线、14条匝道及6条辅道共计23条线位，也是目前我市在建的工程量最大的立交桥。

建设单位相关负责人介绍，营庄立交项目总体混凝土用量约为41万立方米、钢筋用量为6万多吨。目前，每天需要使用的钢筋达220吨，平均每个工人约绑扎500公斤。

“工程时间紧迫，每天早上6点多到工地，晚上要到7点多下工，虽然天气炎热，但是看着立交一天天变化，为家乡发展贡献一份自己的力量，我感到十分自豪。”现浇箱梁钢筋绑扎工人种晓光说。

“一天上下来回得二三十趟”

营庄立交工程连接五条道路，周边地下管线错综复杂，施工断面重叠，项目协调难度大，工作面难以全面展开。如何在确保工程质量、安全的前提下加班加点追赶工程进度，是广大建设者的共同心声。

项目安全副总监刘明洋就是其中的典型代表。项目开工以来，他几乎天天都“钻”在施工现场，检查作业人员防护用品使用情况、现场安全防护措施落实情况、施工设备安全保护措施落实情况等，纠正施工人员的违章作业行为。

“该工程高空作业比较多，我每天都要爬到墩柱顶端进行安全检查，一天上下来回得二三十趟。”在刘明洋看来，安全责任大于天，安全工作无小事，安全是项目顺利推进的基础。

由于长时间在高温下工作，刘明洋现在满脸黝黑，摘下安全帽，额头被遮住的地方和脸上其他部位颜色明显不同。

正是靠着像刘明洋这样的无数一线建设者的汗水，换来了工程建设的有序推进。

市城投集团相关负责人表示，根据市委、市政府工作安排，营庄立交工程南北向主线10月投用，东西向主线年底投用，整体明年牡丹文化节前投用，将成为洛阳中心城区北部出口的重要枢纽通道。（洛阳日报记者 李东慧 实习生 施晓娜 通讯员 王宇峰）