感谢有你！陈国峰老人家的蜂蜜已售罄

“感谢这么多好心人！”连日来，在本报、洛阳网洛阳圈儿精选电商平台和众多爱心人士的共同关注和帮助下，陈国峰老人家的蜂蜜已售罄。

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“感谢这么多好心人！”连日来，在本报、洛阳网洛阳圈儿精选电商平台和众多爱心人士的共同关注和帮助下，陈国峰老人家的蜂蜜已售罄。

此次，洛阳网洛阳圈儿精选电商平台“购买陈国峰老人的土蜂蜜爱心接力活动”共为老人销售蜂蜜600斤。昨日，近2.8万元爱心款已打到老人患病孙子言言的银行账户中。同时，腾讯公益关注本报报道后，为言言开启爱心筹款通道，本报也为言言申请到两万元小玉强儿童救助基金。

大家的爱心，温暖了这家人

陈国峰老人的孙子言言，在出生后两个多月，被查出患有急性混合细胞白血病。为给孩子治病，家里花光了所有积蓄，还欠下一大笔外债。2017年，言言的父母离婚。为带着言言四处治病，他的爸爸陈龙道没法外出打工，一家人的日常生活开销，主要依靠言言的爷爷陈国峰卖蜂蜜赚取。为了节省开销，右侧髋骨有伤的陈国峰老人平时舍不得买24元一盒的止疼药，收蜂蜜时也舍不得戴手套，一双布鞋穿了3年，露着脚趾。

报道推出后，言言受到众多爱心人士的关注，不少人纷纷慷慨解囊，献出自己的一份爱心。

7月9日，洛阳网洛阳圈儿精选电商平台也加入到此次爱心活动中来，推出“购买陈国峰老人的土蜂蜜爱心接力活动”。不少爱心网友通过该平台购买蜂蜜，付了款却不留收货地址，只留下愿孩子早日康复的祝福。

点点爱心温暖了陈国峰老人一家。得知爱心人士的祝福后，陈国峰一再表示感谢，说：“大伙儿的祝福和鼓励给了我们勇气和信心，我们要坚持下去，挺过难关。”

近2.8万元爱心款，已打到言言的银行账户

此次，洛阳网洛阳圈儿精选电商平台“购买陈国峰老人的土蜂蜜爱心接力活动”一共帮老人销售蜂蜜600斤。昨日，近2.8万元爱心款已打到言言的银行账户中。

陈龙道说，言言已出院，正在家中口服化疗药物。因天气炎热加上药物的副作用，孩子近段时间的食欲一直不好，但病情还算稳定。下月初，言言还要继续住院接受治疗。

“这几天言言在家中，由3个姐姐轮流照看，我到镇上找了个短工干，给家里减轻点儿负担。”陈龙道说。

考虑到言言的病今后还需持续治疗，本报也为言言申请了两万元小玉强儿童救助基金。

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在关注了本报报道后，7月14日，腾讯公益为言言开启爱心筹款通道，截至昨日17时，该通道共收到捐款989笔6556元。

尊敬的读者，若您愿意奉献爱心，帮助陈国峰老人一家，可扫文末二维码，通过腾讯公益爱心筹款通道为言言捐款。您也可以直接拨打电话15538162883，与老人的儿子陈龙道联系。（洛阳晚报记者 李雨璐）