新职业之农业职业经理人：不折不扣的多面手

会种地、懂经营、善管理，农业职业经理人可以说是不折不扣的多面手，这一职业从业者又被称为经营现代农业的CEO。就职于洛阳龙浩农业有限公司(孟津县十里香草莓总基地)的任江涛就是我市一名农业职业经理人，如今已从业10年。今年42岁的他，之前修过车、干过装修、养过猪，从没想过土地能让人致富，现在则觉得农业大有可为。从“土里刨食”到“地里淘金”观念的转变，正是农业职业经理人这一新职业带给他的。

任江涛在观察农作物长势

会种地、懂经营、善管理，农业职业经理人可以说是不折不扣的多面手，这一职业从业者又被称为经营现代农业的CEO。就职于洛阳龙浩农业有限公司(孟津县十里香草莓总基地)的任江涛就是我市一名农业职业经理人，如今已从业10年。今年42岁的他，之前修过车、干过装修、养过猪，从没想过土地能让人致富，现在则觉得农业大有可为。从“土里刨食”到“地里淘金”观念的转变，正是农业职业经理人这一新职业带给他的。

光会种地可不行，还得当好瓜果蔬菜的经纪人

“虽然父辈都是农民，但我刚开始就是不愿意当农民种地，觉得干农业就是种麦子，有自家吃的面就行了，卖钱指望不上，发家致富就更别提了。”任江涛说。

2009年，在北京做水果生意的吕妙霞回到老家孟津准备种草莓，找到了任江涛。“当时我还在孟津县城开出租车，一个月能收入1500元，听到让我种地，第一反应就是不干。”任江涛说,“后来跟着她去外地，看到人家真能从土地里赚到钱，才意识到原来种地不是只能种麦子，咱这地里种出来的东西也能成为城里人稀罕的抢手货，这才觉得这事儿能中。”

10年来，任江涛跑地头、看市场，不仅成了种植能手，还成了销售高手。记者采访期间，他的手机响个不停。“很多人都想不到，说你一个种地的，一个月话费都得三四百元，咋就你忙！”任江涛说着笑了起来，“咱这农业职业经理人，可不是光会种地就行的。”

在任江涛看来，农业职业经理人就是瓜果蔬菜这些农产品的经纪人。“不同的明星有不同的定位，农产品也是这样。”任江涛说，“我得经常问周边的种植大户今年都种了些啥、东西是不是好卖，还得联系超市、批发市场，看他们需要什么。高端货走高端市场，一般的就走批发市场。农民们忙碌一年，就指着这一季的庄稼，要是卖不出去不得愁坏了！”

丰收不等于丰产，农业种植也得遵循商业逻辑

耳听六路，产销信息“包打听”；眼观八方，调配资源“不慌乱”。这只是任江涛日常工作的一部分，而让农民从市场需求出发种植，转变“丰收等于丰产”的传统观念，才是他最下劲儿的事儿。

任江涛说：“同样是草莓，济源一家草莓种植基地每亩产量能达1万斤，我们十里香草莓总基地每亩产量仅有3000斤，但挣得比他家多。这就是种植模式和商业模式的不同。”

他介绍，用化肥，草莓的产量确实能上去，但是口感差卖不上价，只能走中低端的销售渠道，管理、采摘成本也高，1个大棚至少需要2个工人；用有机肥，草莓产量低但口感好，1斤能卖二三十元，前来采摘的人络绎不绝，1个工人可以轻松管理3个大棚。“农业并不是把种子种了、把苗栽了，等着丰收就万事大吉。目前，市场上缺哪一类的农产品,我的土地是否适合种植，将来走哪种销售模式，这些问题都要在播种之前想好。”

任江涛说：“现在，每天都有人打电话咨询我种啥好，我得跑过去看看他那儿的土壤怎么样、交通怎么样、灌溉是否便利等，才能给出答案。要是在山区，种草莓这种浆果类经济作物可不行，但能种果树；要是交通不便，草莓质量再好，人们也不可能去采摘，定位就不能是采摘型的。农业种植也得遵循商业逻辑！”

想当合格的农业职业经理人，有感情、懂技术、跑市场都不能少

要想成为一名合格的农业职业经理人，需要具备啥素质？任江涛说：“首先要对土地有感情，用我们土话说那就是要想庄稼长得好，就不能坑地。只要肥力给足、根据农作物生长情况进行管理，土地里就能长出好东西。”

其次，还得懂农业技术。土壤肥力如何、果子甜度如何、蔬菜农残是否超标，相关的检测仪一测便知，种地单凭经验已不适合现代农业。专业技术不过硬，当不了农业职业经理人。

最后，要跑供给、需求这两个市场。只有这样，才能让双方做好对接。

任江涛说：“农业专业的毕业生，有的是知识，缺的是经验，通常需要2年时间才能成长为一名合格的农业职业经理人。”

有付出，自然就有回报。目前，农业职业经理人主要有两种薪资模式：一种在农场、产业园等企业就职；另一种不挂靠企业，根据业务量收取佣金。无论哪种模式，都是靠业务能力吃饭，月薪也从几千元到上万元不等。优秀的农业职业经理人，农业企业抢着要，甚至会给出股份等吸引其入职，薪资自然更高。

河南省农业广播电视学校洛阳市分校校长马会丽认为，未来农业会更加重视供给和需求的平衡，农业的发展方向也将从品质一般的“大路货”走向“名特优”，而转变农民的传统观念，离不开懂农业、会经营的农业职业经理人的参与。目前，这一职业还处于发展阶段，从业人员少，行业缺口大。也许在不久的将来，农业职业经理人将成为农村的一个热门职业。（洛阳晚报记者 郭飞飞 实习生 卢娜 通讯员 王勇 文/图）