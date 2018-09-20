当心“销售返租”陷阱

近期，一些不法分子假借“销售返租”之名，利用高额返利手段非法吸收公众资金，市处非办提醒市民对此应认真鉴别，谨防上当受骗。

近期，一些不法分子假借“销售返租”之名，利用高额返利手段非法吸收公众资金，市处非办提醒市民对此应认真鉴别，谨防上当受骗。

●案例

马某注册成立某科技有限公司，先后在乌鲁木齐市设立了多家营业网点。该公司购买了100余台气血循环机，让业务人员到人群聚集地，通过发放宣传单、做广告、定期举办宣传联谊会等方式，吸引老年人进行免费体验。

随后，该公司以返还30%至40%红利为诱饵，按每台1500元至1680元的价格出售气血循环机，然后又以提高气血循环机使用率和高额租金回报为名，以每台每月80元至120元的租金将售出的气血循环机进行回租，同时先期履行承诺，进而利用获利者扩大影响。通过此种方式，该公司在只有100余台气血循环机的情况下，共收取了1100余台的货款。

后来由于资金链断裂，该公司无法给付投资人收益。截至案发，马某的公司非法吸收资金5200余万元，乌鲁木齐市中级人民法院以集资诈骗罪判处马某有期徒刑十五年。

●解析

“销售返租”一般是指企业为促进销售，与买家约定在商品出售后的一定年限内由企业以代理出租的方式进行包租，或者直接由该企业承租经营使用，包租期间或者承租期间的租金冲抵部分售价款或偿付一定租金回报。

法院审理认为，马某以非法占有为目的，使用诈骗方法实施不以销售商品为主要目的，以许诺返还高额利息等方式非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。

市处非办相关工作人员表示，此类非法集资活动所谓的“销售返租”，其实只是一个幌子，本质上是通过这种名义，来骗取消费者投入资金。其主要特征有：通过传单、广告、业务员推广等途径公开宣传；不以真实销售为目的，承诺在一定期限内向消费者返还高额分红等。此类运作模式违背消费服务的价值规律，资金运转难以长期维系，一旦资金链断裂，参与者将面临重大损失。

●提醒

市处非办提醒市民，虽然各种非法集资手段花样翻新，但大多以高额回报作为诱饵，消费者一旦遇到企业有吸纳资金行为，且承诺返还高额的实物和收益，都要提高警惕。在投资过程中，既要考察有关企业是否合法注册，也要分析其承诺的高额回报是否合理，对高额回报、快速致富的投资项目要冷静分析，以免掉入非法集资陷阱。（洛阳日报记者 戚帅华）