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洛阳金土地书画院志愿者：扎根土地“搞文化” 众人拾柴火焰高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-23 08:55

　　“虽然这些一横一竖看起来是歪的，但组合起来的整个字是正的，笔法没有定式，追求的是整体和谐。”日前，记者来到洛阳金土地书画院采访时，正遇到农民书法培训班授课，如果不是亲临现场，真的会以为这是某场学术讲座。

　　洛龙区李楼镇长期是洛阳人的菜园子，不少村民以种菜为生。“虽说俺们是农民，但不能满足于盖新房子、买新车子，业余时间不能只是打打牌、聊聊天，咱也得搞文化。”洛阳金土地书画院院长刘跃进说，2014年，他和村里的几个热心人在田间的小房子中建立了书画院。“可以说俺们的艺术是实实在在扎根土地的。”刘跃进笑着说。

　　书画院刚成立没几天，本村和外村就来了十几个人加入，到了活动日，门外也站着许多人听课。楼村村委会了解到有这么一个“正能量团队”，就主动帮他们联系了一间100多平方米的房子，让他们用作教室。

　　口口相传，过了几个月，书画院会员激增到七八十人，周边乡镇和市区一些市民也慕名而来。如今，书画院的会员已经超过200人。“大家不是看这里有没有书画大腕儿，而是冲着这里‘接地气’的氛围来的。”刘跃进说。

　　“来这里上一节课多少钱？”“免费的，不要钱！”那么这样一个会员众多的书画院是怎么运转起来的？书画院副院长焦红跃道出了秘诀：“众人拾柴火焰高。”

　　经常授课的该院常务副院长宗建忠自幼练习书法，尤其擅长楷书，闲暇时就临帖习字，很有文化农民的范儿。各位教师也是术业有专攻，他们都义务来这里为大家讲课，分文不取。

　　目前，书画院的志愿者教师、工作人员共有30多人，如果遇到活动，来这里学习的会员有钱的出钱，有力的出力，也都争先恐后地搞好服务工作。

　　2016年年底，东环路工程开工，书画院所在的房子涉及征迁，在楼村开饭店的村民郭占伟主动为书画院提供了300平方米的钢构房，供他们免费使用。“这下我们不仅有了教室，连展厅都有了，桌椅、空调等设施一应俱全。”刘跃进说。

　　村民李海琴表示，自己已经来这里学习3年，爱上了书法艺术。“但最让我热爱的还是这群辛勤付出的热心人，是他们让我享受到这么丰富的文化生活。”李海琴说。（洛阳日报记者 潘立阁 通讯员 谢芳）
[ 责任编辑：席倩倩]
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