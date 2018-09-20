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今日“大暑”正式登场 请您预防中暑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-07-23 08:26

　　昨天进入中伏，早上出门，小记就觉得天气闷热。昨天下午，市气象台连续发布雷电黄色预警信号和雷暴大风蓝色预警信号，市区下起了阵雨，但是气温并没有下降太多。这与中伏和大暑结伴而来有关。

　　谚语说：“小暑不算热，大暑三伏天。”今天10时50分，夏季最后一个节气——大暑正式登场，我们将迎来一年里最热的时候。气象专家提醒，高温湿热的“桑拿天”将唱主角，大家要预防中暑。

　　市气象台预计，本周受副热带高压阶段性进退影响，我市以高温湿热天气为主，多分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水等强对流天气。

　　具体预报如下：

　　今天多云，局地有阵雨，偏南风3级左右，气温25℃到35℃；明天多云，部分地区转阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温25℃到36℃；后天多云到晴天，局部地区有雷阵雨，气温26℃到36℃；周五多云到晴天，气温26℃到35℃；周六多云到阴天转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，气温27℃到34℃；周日多云间晴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温26℃到35℃。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：张惟一]
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