好消息！洛阳至成都、青岛航班增至每天一班

昨日，记者从洛阳北郊机场获悉，自7月19日起，洛阳至成都、青岛航班由每周三班增加至每天一班，市民从洛阳去成都、青岛有了更多选择。

昨日，记者从洛阳北郊机场获悉，自7月19日起，洛阳至成都、青岛航班由每周三班增加至每天一班，市民从洛阳去成都、青岛有了更多选择。

●洛阳至青岛航班，每周一、周三、周五、周日，6:25青岛起飞，8:05到达洛阳；16:55洛阳起飞，18:30到达青岛。

●每周二、周四、周六，8:00青岛起飞，9:35到达洛阳；16:00洛阳起飞，17:35到达青岛。

洛阳北郊机场工作人员提醒，当前正值暑运高峰期，如果您已确定行程，请尽早购买机票，乘机当天最好提前一个小时到达机场办理相关手续。

具体航班信息为：

●洛阳至成都航班，每周一、周三、周五、周日，11:35从洛阳起飞，13:30到达成都；14:30从成都起飞，16:10到达洛阳。

●每周二、周四、周六，10:20从洛阳起飞，12:15到达成都，13:35从成都起飞，15:15到达洛阳。（洛阳晚报记者 戚帅华）