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9月5日，2019中国豫西(洛阳)第16届金秋汽车博览会开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-07-23 09:16

　　“金九银十”，对于车市来说，更是如此。9月5日，2019中国豫西(洛阳)第16届金秋汽车博览会(简称2019豫西汽车博览会)将在洛阳会展中心拉开大幕。作为豫西地区下半年规模最大的车界盛会，豫西汽车博览会将再次扬帆起航，为经销商和消费者带来更多的精彩和期待。

　　“高大上”的购车平台

　　经历了多年的风雨历练，如今的豫西汽车博览会已经成为辐射豫西地区的车市盛会。展会规格高、规模大，已经成为整个豫西车市的风向标。

　　2019豫西汽车博览会仍由中国机械国际合作股份有限公司、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台联合主办。三强联手，不仅有着丰富的办展经验和实力，还有得天独厚的办展优势。

　　“每年的车展有很多，如何让参展商满意，让市民满意，是我们的首要工作。”2019豫西汽车博览会组委会的工作人员说，除了优惠的价格和丰富精彩的活动，组委会还将深度优化车展服务，并依托报纸、电视、网络、电台、手机终端等多个平台，对车展进行立体式宣传，让更多消费者了解车展，享受车展带来的优惠。

　　优惠的购车价格

　　叫好更要叫座。优惠的购车价格、温馨的展会服务，是豫西汽车博览会成功的重要原因。

　　“家里先后有两台车，都是在咱车展上买的，参展品牌多，价格也比进店更优惠。车展上买车，不仅不用花时间东奔西跑，也不用花精力‘讨价还价’，省时又省心。”市民刘先生说。

　　“十多年来，每届的车展我都要到现场看看。之前是为了买车，后来是为了遛娃。车展现场活动很多，有小丑表演、宠物乐园还有很多体验互动的活动，是个不错的休闲去处。”市民周女士说。

　　“本届车展，我们不仅努力为消费者争取优惠的购车价格，还将为大家准备丰厚的礼品，绝对不让大家失望。”2019豫西汽车博览会组委会的工作人员说。

　　金色九月，大展将至。9月5日，让我们相约2019豫西汽车博览会，相约洛阳会展中心。（洛阳晚报记者 韩霖）
[ 责任编辑：崔利利]
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