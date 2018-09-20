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刑拘9人！宜阳警方打掉一个“盗藏销”犯罪团伙
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-07-22 19:51

　　近日，宜阳县公安局侦破一起选矿锰钢板被盗案件，打掉一个“盗藏销”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。

　　6月16日，位于宜阳县花果山派出所辖区的某矿山有限公司发生一起重大盗窃案，厂房内的选矿锰钢板被盗，价值18万元。

　　接到报案后，宜阳县公安局立即成立专案组展开侦查。由于案发地段荒凉偏僻，闲置的矿山一直处于停产状态，加之案发时间没有任何目击证人，案件侦查工作一度陷入困境。

　　为推进案件侦查进度，专案组调整思路，通过大面积调查走访，调取周边大量监控视频。在一轮轮数据比对、科学分析下，民警从海量信息中找出蛛丝马迹，逐步锁定多名犯罪嫌疑人真实身份。

　　侦查工作就绪后，专案组民警一边加紧排查犯罪嫌疑人藏身地点，准备随时实施抓捕；一方面组织警力对犯罪嫌疑人家属进行思想工作，敦促其劝犯罪嫌疑人投案自首。最终，在强大攻势下，5名犯罪嫌疑人于7月4日上午投案自首。

　　5名犯罪嫌疑人到案后，迅速交代了盗窃、藏匿、销赃选矿锰钢板的犯罪事实。随后，专案组民警根据嫌疑人供述，继续针对该团伙盗藏销上下线渠道深挖彻查，细致排查全县废品收购业，抓获了涉嫌收购该案被盗物资、隐瞒犯罪所得的4名犯罪嫌疑人。

　　目前，9名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件后续调查及追赃工作正全力进行中。（洛报融媒记者 申利超 实习生 王婉琼 通讯员 赵利军 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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