中行洛阳分行成功举办“心思维 新起点”心理学知识讲座

火红的七月，在庆祝建党98周年、迎接祖国70华诞之际，为推进党风廉政建设工作高质量发展，提高纪检监察人员的综合素质，不断提升队伍履职能力，2019年7月12日中行洛阳分行面向派驻监察合规员、各支部纪检委员举办心理学讲座。

火红的七月，在庆祝建党98周年、迎接祖国70华诞之际，为推进党风廉政建设工作高质量发展，提高纪检监察人员的综合素质，不断提升队伍履职能力，2019年7月12日中行洛阳分行面向派驻监察合规员、各支部纪检委员举办心理学讲座。

该知识讲座包括心理学知识、箴言分享、观看警示教育案例和心理学知识运用等环节。从中国传统文化“道”与“德”谈到西方文化，从心理学基本概念、基础心理、心理学效应讲到怎样认识自己，以及心理学对生活、工作和人生的帮助。从弗勒效应与皮格马利翁效应谈到怎样运用心理学知识培养健康、积极、向上的良好性格，减少消极方面的暗示。从一个人成长的历程中发觉爱与被爱的性格和伦理逐步走向成熟的历程，如何运用心理学知识加强与青年员工的沟通。

从观看《永远在路上--把纪律挺在前面》贪腐典型案例、从破窗理论联系到监督执纪“四种形态”运用，要求每个党员每名员工对照党章党规党纪，行规行纪，加强自我约束，自我管理，防微杜渐。“不以恶小而为之”，遇事要从小节、细节防范，从日常教育提醒进行监督批评，指出问题所在。讲座从生活的意义谈到奉献精神，告诉大家，做人做事要对国家、社会有用，对家庭有益，要有家国情怀，要有责任担当，不断提升履职能力，推进党建与党风廉政建设工作高质量发展。

最后，参会人员集体合唱《我和我的祖国》，活动在欢乐的歌声中圆满结束。（中行洛阳分行 郭列军）