中行洛阳分行为创新型小微企业开展普惠金融宣讲活动

7月11日上午，中行洛阳分行受邀为洛阳863创智广场园区内的30余家创新型小微企业开展普惠金融宣讲。

7月11日上午，中行洛阳分行受邀为洛阳863创智广场园区内的30余家创新型小微企业开展普惠金融宣讲。

会上，中行普惠金融事业部业务骨干向参会单位介绍了中行的普惠金融产品，包括税务贷、科技贷、专利贷等支持小微企业发展的融资方式，并详细介绍了准入门槛和基本要素。在会后在答疑环节，中行为企业提供了一对一的咨询服务。

普惠金融涉及小微、双创、扶贫、涉农等领域，涵盖范围广泛，关系国民经济质量和效益。近年来，普惠金融事业受到党中央、国务院高度重视，党的十九大、全国金融工作会议和经济工作会议等均作出战略部署。中国银行一直以来始终以支持实体经济为己任，在普惠金融服务的道路上，不停探索，不断创新。此次宣讲活动，为企业带来了助力发展的金融服务，中行的服务和产品受到参会小微企业的肯定和好评。（中行洛阳分行 郭列军）