刚刚！洛阳发布雷暴大风蓝色预警

市气象台今日15时55分发布雷暴大风蓝色预警信号：预计未来3小时内洛阳市区、宜阳、新安、伊川、偃师的部分地区将出现雷暴大风天气，阵风风力将达6到7级，请注意防范。

市气象台今日15时55分发布雷暴大风蓝色预警信号：预计未来3小时内洛阳市区、宜阳、新安、伊川、偃师的部分地区将出现雷暴大风天气，阵风风力将达6到7级，请注意防范。 市气象台今日15时55分发布雷暴大风蓝色预警信号：预计未来3小时内洛阳市区、宜阳、新安、伊川、偃师的部分地区将出现雷暴大风天气，阵风风力将达6到7级，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防风工作； 2.注意有关媒体报道的雷暴大风最新消息和有关防风通知，学生停留在安全地方； 3.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资； 4.不要在树下、电杆下、塔吊下避雨；在空旷场地不要打伞，不要把农具等扛在肩上。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 禹东晖)