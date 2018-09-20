洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

刚刚！洛阳发布雷暴大风蓝色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-07-22 16:15

　　市气象台今日15时55分发布雷暴大风蓝色预警信号：预计未来3小时内洛阳市区、宜阳、新安、伊川、偃师的部分地区将出现雷暴大风天气，阵风风力将达6到7级，请注意防范。

　　防御指南：

　　1.政府及相关部门按照职责做好防风工作；

　　2.注意有关媒体报道的雷暴大风最新消息和有关防风通知，学生停留在安全地方；

　　3.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资；

　　4.不要在树下、电杆下、塔吊下避雨；在空旷场地不要打伞，不要把农具等扛在肩上。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这种“感冒”很难缠 有人低烧一个月，有人性情大变
  • ·小伙儿醉酒后憋尿，竟然引发肾衰竭
  • ·把纽扣电池塞进鼻孔 3岁娃鼻黏膜被电烧伤
    		•
    宜阳：有山有水有花海 有吃有喝有漂流
    宜阳：有山有水有花海 有吃有喝有漂流
    宜阳：有山有水有花海 有吃有喝有漂流
        一天时间，周边走走转转，既放松了心情，也不会太累——对很多市民家庭来说，这种休闲旅游的需求很大。前几...
  • ·老吕和他的空中花园
  • ·盛夏时节，鲜美不过小龙虾
  • ·六旬“穿越者”：从“菜鸟”到领队
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 瀍河上将再添新大桥
  • 洛阳上半年GDP同比增长8.3% 增速居全...
  • 洛阳国际文化旅游名城建设暨洛阳文旅...
  • 定了！栾川今年继续举办高速免费活动...
  • “门槛”高！办理免费开放体育场出入...
  • 强降水、雷暴大风、冰雹！洛阳发布雷...
  • 洛阳洛卫军品博物馆
  • 洛阳：保护水生态，让河湖溪涧绿水长流
  • 寒门学子李英科：父亲不用再开拖拉机...
  • “洛阳造”升降脚手架抢抓产业“风口”
    		•
    百姓呼声
    旅游服务亭“转型”成烧烤摊？责令立即停业
    网友建议：V2路公交延长到高新区150医院
    精彩图片
    洛阳洛卫军品博物馆
    寒门学子李英科：父亲...
    瀍河上将再添新大桥
    “马大煽”煽出群众幸...
    精彩热帖

    街拍

    荷韵


    花海蝶儿飞
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605