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8月底前，洛阳人游晋城历山及柳氏民居可享半价优惠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-07-22 17:15

　　今日，2019年“清凉太行·如画沁水”旅游推介会走进洛阳，诚邀洛阳市民到沁水休闲避暑、观光旅游。8月底前，该县4A景区历山、柳氏民居向洛阳市民实行半价优惠。

　　看奇峰、秀瀑、幽谷、怪树比比皆是，观云海、山奇、水灵、石秀、物华处处成景，品木雕、石雕、砖雕、门棂、窗花、楼栏、古韵时时在怀……沁水县隶属山西省晋城市，境内拥有国家级自然保护区历山、国家级森林公园太行洪谷、家族聚落“活化石”柳氏民居、中国北方明代第一古堡湘峪古堡、山西南部最大的水库张峰水库、北方最大的观光牧场示范牧场等大批风景名胜。

　　按照相关优惠政策，8月底前，沁水县4A景区历山、柳氏民居面向洛阳市民执行门票挂牌价半价优惠，湘峪古堡、尉迟古村、窦庄夫人城、郭壁古城、太行洪谷国家森林公园、张峰水库、北方示范牧场等景区对洛阳游客免费开放。（洛报融媒记者 常书香 通讯员 周亚伟
[ 责任编辑：崔利利]
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