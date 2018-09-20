定了！栾川今年继续举办高速免费活动，共20天

今年，栾川县继续举办高速免费活动，共20天，这是洛报融媒记者从今天上午在洛阳市新闻发布厅举行的2019年栾川县第三届高速免费活动暨奇境栾川爽夏狂欢节新闻发布会上得到的消息。

栾川高速入城处 记者 曾宪平 通讯员 李艳 摄（资料图）

栾川东岭植物园 记者 曾宪平 通讯员 李艳 摄（资料图）

今年，栾川县继续举办高速免费活动，共20天，这是洛报融媒记者从今天上午在洛阳市新闻发布厅举行的2019年栾川县第三届高速免费活动暨奇境栾川爽夏狂欢节新闻发布会上得到的消息。

8月1日至8月20日高速免费

此次活动的起止时间为：2019年8月1日0点至8月20日24点，届时将对所有自洛栾高速栾川站、重渡沟站下站的7座以下(含7座)客车免收河南省内高速公路通行费。

本次高速免费活动将是栾川县高速免费活动的收官之作，为保障活动顺利开展，栾川县将借鉴往年活动经验，积极筹备并制定旅游安全、住宿接待、交通调度等各个方面的保障预案。

鸡冠洞 高均海 摄（资料图）

推出多项主题活动

今年，栾川县以“快乐30+”为主题，推出了十大精品主题活动、十大网红打卡地、十大最美乡村、一条红色旅游线路：

●十大精品主题活动——爽夏狂欢节期间，栾川各大景区创意纷呈，在丰富游客体验上下足了功夫，歌颂祖国·百万游客唱响新时代红歌秀、老君山观海避暑节、鸡冠洞梦幻灯光节、重渡沟音乐啤酒狂欢节、龙峪湾森林音乐节、养子沟戏水欢乐节、天河大峡谷清爽纳凉节、抱犊寨冰淇淋美食节、伏牛山清凉界草原风情节、“触摸记忆”中原非遗进景区等节会活动，每周一个主题，周周有精彩。

●十大网红打卡地——栾川长春路夜景、伊河水舞灯光秀、老君山金顶、老君山十里画屏、鸡冠洞千年一吻、重渡沟民宿群、龙峪湾森林氧吧、抱犊寨天街、天河迎宾瀑、滑雪场清凉界高山草原等“网红”欢迎全国各地游客前来打卡，在留下精彩瞬间的同时，还可以参加“#在抖音遇见栾川”抖音挑战赛，赢万元大奖。

●十大美丽乡村——庙子镇庄子村、陶湾康养小镇、秋扒荷香小镇、潭头大王庙和拨云岭、狮子庙高山渔村、叫河镇高岩生态农庄、三川镇大红村和隐心谷、重渡沟管委会北乡村、城关镇大南沟满族风情村、石庙镇七姑沟乡村度假区等乡村，一村一品，村村不同，使游客在炎炎夏日中感受乡村的清凉悠闲。

●“不忘初心，回望岁月”红色旅游线路——在建国70周年之际，栾川将潭头镇河大展览馆、大王庙村河大遗址、重渡沟马海明纪念线路、三川镇抱犊寨组合成一条红色旅游线路，在游览中重温历史，牢记信念。

老君山 徐文波 摄（资料图）

重渡沟 高均海 摄（资料图）

丰富体验，服务升级

为增加游客的旅游体验感，本届高速免费活动期间，栾川县将组织河洛大鼓、靠山簧等非遗表演走进景区，为景区配套万余册图书，在游客中心设置“书香休息区”，鼓励精品民宿建设书吧并免费向游客开放。

此外，栾川县还将启动智慧旅游系统。届时，游客进入栾川境内，将收到入境关怀短信，可通过短信中的微官网链接，享受信息查询、订房订票等服务，也可以通过微信公众号、小程序等形式实现“一部手机游栾川”。同时，栾川县还将通过官方微博、头条号以及在交通要道设置的电子屏，实时发布景区承载量等信息，方便游客合理安排旅游行程。(洛报融媒记者 李三旺)