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“洛阳造”升降脚手架抢抓产业“风口”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-22 09:12

　　工人对设备进行调试

　　项目档案

　　项目名称：河南摩羯建筑装备有限公司全自动机械式建筑工程设备项目

　　项目简介：该项目位于孟津县常袋镇，计划总投资1.2亿元。项目主要从事高层及超高层建筑附着式升降脚手架技术研发，产品生产、销售、租赁，以及工程施工等。项目建成后，将实现年产3000套全自动机械式建筑工程设备，年产值达5000万元，提供就业岗位100余个。

　　临近大暑，烈日炎炎。走进位于孟津县常袋镇的该项目现场，一座崭新厂房已经建成，工人们进进出出，正对新购置的加工机械进行调试。

　　“我们看好洛阳这片建筑市场发展热土，力争早日成为辐射中部地区的智能建材制造、再制造基地。”河南摩羯公司总经理谢文涛干劲十足地说。

　　附着式升降脚手架是该项目的主打产品。这一近几年快速发展起来的新型脚手架，依靠其优越的安全性、便捷性、经济性，逐渐成为建筑市场的“香饽饽”。

　　谢文涛介绍，与传统钢管脚手架相比，附着式升降脚手架不再使用钢管、扣件等传统建筑材料，架体由方钢、角钢、槽钢等型材构成，所有部件均为工厂化标准生产，在材料成本、安装拆除效率、防护安全性、美观度、人力成本等方面优势明显。

　　“在应用中，脚手架可以根据楼层增加而整体爬升，是不折不扣的智能脚手架。”谢文涛说。

　　近年，高层建筑工程日趋增多，升降式脚手架使用率也在逐年升高，成为建筑业发展一大“风口”。为顺应这一市场需求，谢文涛将创业的首选地定在了洛阳。

　　“洛阳工业基础雄厚，产业工人资源充沛，加上洛阳是中原经济区副中心城市，建筑工程需求前景看好，这让我下定决心在此落户。”谢文涛说。

　　目前，该项目厂房已经建好，冲压机、打孔机等生产设备已经到位，产品样架正在接受检测。项目建成后，升降式脚手架将实现本地生产、翻新和维护，大大降低本地应用成本，并力争打造成为辐射中部地区的智能建材制造、再制造基地，成为我市智能制造产业转型升级的“生力军”。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 实习生 史青青 通讯员 郑战波 赵永刚 文/图）
[ 责任编辑：张惟一]
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