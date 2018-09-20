新鲜！厨余垃圾能换蔬菜 这样的活动您心动吗？

厨余垃圾能换蔬菜，这样的活动您心动吗？为引导广大居民树立垃圾分类理念，天九社区辖区居民可将家中的餐前厨余垃圾，如菜叶、玉米皮、果皮、鸡蛋壳等，带到社区邻里中心。连续参与3天者，即可获得新鲜蔬菜半斤；连续参与5天者，即可获得新鲜蔬菜1斤。活动无须报名，居民直接前往天九社区生态花园·邻里中心(天津路与联盟路交叉口西南150米天九社区院内)即可。

-开栏语

近年来，我市不少社区将服务居民作为一项重要工作，创新推出多种活动。这些丰富多彩的社区活动不仅提升了居民的归属感，也让社区成了一个温暖的大家庭。今起，本报开设《社区活动早知道》栏目，为您提前介绍我市各社区的活动内容。如果您是社区工作人员，有类似活动信息需要发布，可发送信息至13598184751、15838571329，请您注明社区或街道办事处的名称、联系电话等，我们会及时与您联系。

天九社区厨余垃圾能换蔬菜

厨余垃圾能换蔬菜，这样的活动您心动吗？为引导广大居民树立垃圾分类理念，天九社区辖区居民可将家中的餐前厨余垃圾，如菜叶、玉米皮、果皮、鸡蛋壳等，带到社区邻里中心。连续参与3天者，即可获得新鲜蔬菜半斤；连续参与5天者，即可获得新鲜蔬菜1斤。活动无须报名，居民直接前往天九社区生态花园·邻里中心(天津路与联盟路交叉口西南150米天九社区院内)即可。

天九社区暑期学堂持续招生中

学校放假，社区开学。天九社区暑期学堂正在持续招生中。本周活动安排如上，欢迎广大青少年报名参加。

扫二维码报名参加“纸飞机带我翱翔”活动

武汉路社区“纸飞机带我翱翔”

活动介绍：一张纸可以折出几十款甚至上百款飞机，纸飞机最远可飞行30多米。如果您想知道纸飞机如何才能飞得更高更远，欢迎来参加武汉路社区的“纸飞机带我翱翔”活动，专业的折纸老师将为您现场介绍。

活动时间：7月27日(周六)9时至10时30分

活动地点：武汉路社区党群服务中心(汉口路与汉阳路交叉口附近)

报名条件：不限年龄、不限社区，只要是喜欢折纸飞机的居民均可报名(仅限前30名，名额先到先得)

报名方式：扫上方二维码 （洛阳晚报记者 郭飞飞 实习生 卢娜）