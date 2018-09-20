害怕贷款被骗？六招教您辨别小额贷款公司真假

近日，市金融工作局发布风险提示称，近期，社会上出现了一些打着“小额贷款”名号从事高利放贷等活动的机构，公众应提高警惕，增强风险防范意识，选择正规的小额贷款公司进行借贷。

近日，市金融工作局发布风险提示称，近期，社会上出现了一些打着“小额贷款”名号从事高利放贷等活动的机构，公众应提高警惕，增强风险防范意识，选择正规的小额贷款公司进行借贷。

市金融工作局相关负责人介绍，大银行是我国普惠金融的主力军，此外有一支普惠金融的小分队，就是经过政府部门批准的全国8000余家小额贷款公司。截至目前，全市共有小额贷款公司34家，总注册资本30.87亿元，10年来累计为1万余户企业发放小额贷款超过200亿元。

市融资担保业协会相关负责人提醒市民，只需六招就能辨别小额贷款公司的真假。

一、看名称。依法合规的小额贷款公司，其名称是“区域名+公司名+小额贷款有限公司(或小额贷款股份有限公司)”。正规的小额贷款公司，名称是被严格定义的。

二、看标识。从2018年12月开始，洛阳市小额贷款行业标识正式启用。我市经审批通过的所有正规小额贷款公司，在经营、办公等公共场所及传播媒介、产品图册等处，统一使用行业标识。

三、看资质。依法合规的小额贷款公司，都有工商部门颁发的营业执照，同时还有上级政府监管部门的批文。它们必须接受政府金融监管部门的监管，可以在“国家企业信用信息公示系统”查询其公司的注册信息。

四、看资金来源。正规小额贷款公司资金皆为股东自有资金和银行借款，绝对不能吸收社会公众存款。

五、看贷款审核。依法合规的小额贷款公司对申请贷款有明确规定，符合贷款条件审核通过后才会放款。依法合规的小额贷款公司决不会擅自在客户收到贷款前编造各种名目收取保证金、手续费押金、预付利息等费用。

六、看利率。依法合规的小额贷款公司对借款人收取的利率，应符合最高人民法院关于民间借贷利率的规定。如遇超高利率借款，很可能为非法小额贷款公司。

常见的小额贷款骗局都有哪些呢？市融资担保业协会相关负责人介绍，还没有放款之前就收取各种费用、无须任何材料审核直接放款、超低息特惠，以及只需要身份证就能贷款等情况，几乎都是骗局。

融资难是民营和小微企业普遍面临的问题，“短、急、快、频”是很多民营企业资金需求的明显特征，而小额贷款公司业务的及时性、灵活性、便捷性在一定程度上弥补了中小企业金融服务供给不足的问题。市金融工作局工作人员提醒公众，如果急需资金，一定要选择去正规的小额贷款公司借贷，这样才能确保自己的权益，避免陷入骗局。（洛阳晚报记者 李冰 通讯员 张长华）