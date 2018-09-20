19日至昨日，洛阳国际文化旅游名城建设暨洛阳文旅创意产业发展座谈会举行。我市邀请国内外知名专家学者来洛，为加快打造国际文化旅游名城和发展文旅创意产业等建言献策。

座谈会现场(本版图片均由记者张怡熙摄)

19日至昨日，洛阳国际文化旅游名城建设暨洛阳文旅创意产业发展座谈会举行。我市邀请国内外知名专家学者来洛，为加快打造国际文化旅游名城和发展文旅创意产业等建言献策。

在座谈会上，英国创意经济学家、联合国开发计划署创意经济顾问委员会委员约翰·霍金斯，文创经济专家、文创中国三十年2049行动倡议人苏彤，北京大学哲学系教授、博士生导师陈少峰等国内外知名文化创意专家学者，结合洛阳实践和外地成功案例，对文化旅游创意产业发展、金融支持、业态创新、商业运营等方面进行了深入研讨和共享交流。

在洛期间，与会专家学者还实地调研了洛阳博物馆、市规划展示馆、龙门石窟、白马寺，以及隋唐洛阳城天堂明堂、九洲池景区，深入了解我市文旅创意产业发展。

英国创意经济学家、联合国开发计划署创意经济顾问委员会委员约翰·霍金斯

挖掘城市文化 讲好洛阳故事

——英国创意经济学家、联合国开发计划署创意经济顾问委员会委员约翰·霍金斯

“这是我第一次来洛阳，虽然时间不长，但对洛阳的人文古迹、建筑等印象深刻。”聊起对洛阳的看法，74岁的“世界创意经济之父”约翰·霍金斯笑着说。

20世纪90年代，英国经济处于停滞状态，时任英国首相布莱尔听取了约翰·霍金斯的建议，将“创意经济”上升为国家战略，投入大量人力物力去发展，并取得了成功。

约翰·霍金斯认为，发展创意经济要依靠政府、商界和个人的共同努力，三方需要互相协助，一起为创意经济的发展出谋划策。

“过度强调遗产意味着难以实现发展，过度强调发展意味着丢失文脉记忆。”约翰·霍金斯提出，文化是一个国家、一个民族的灵魂，城市的根基是文化，是人，是情感和故事，要找到文化遗产和城市发展的平衡点，创意产业是个不错的突破口。

“洛阳这座城市，历史悠久，要发展创意经济，首先要解决两个问题：洛阳过去的故事是什么？洛阳未来的故事是什么？我们要着眼过去，更要着眼当下、着眼未来，既尊重城市文化，又要有勇气对未来提出挑战，做好创意体验，把文化遗产和历史遗迹变活，吸引年轻人，讲好城市的未来故事，打造城市软实力。”约翰·霍金斯说。