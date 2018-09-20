清洛基地集中展示30余款科技创新产品

19日，清洛基地召开成果对接会，集中展示了该基地的30余款科技创新产品。

19日，清洛基地召开成果对接会，集中展示了该基地的30余款科技创新产品。

作为全省首批重大新型研发机构与技术转移示范机构，清洛基地近年积极开展创新创业实践，紧密联动清华校友资源，为洛阳产业转型发展注入强大的“清华基因”。在此次对接会上，清洛基地设立新材料、工业配套，智能制造，工业设计，轨道交通，智能科技体验5个分会场，集中展示了护理机器人、植保无人机等30余款科技创新产品。当前，清洛基地已将目标转向研发后端的延链补链，注重提高工业产品附加值，推进“产品商品化”，力争在更大范围内打响创新成果的“清华品牌”。

对接会上，清洛基地还引入清华文创资源，在洛设立工业设计研究所，进一步提升我市制造业及文旅企业自主创新能力；与洛阳智能农业装备研究院有限公司、河科大材料学院分别签订人才交流和合作培养协议，为我市产业创新输送先进人才。

副市长贺敏等参加相关活动。（洛阳日报记者 陈曦 实习生 汪蓓蓓 通讯员 朱甜媛）