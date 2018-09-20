“马大煽”煽出群众幸福生活

在豫剧现代戏《重渡沟》中，有这么一个情节：马海明打起快板儿，向村民描绘重渡沟的美好前景，说着说着，群众陆续离开，只剩金娃一人。许多群众说，马海明是在“煽呼”，不可能把重渡沟搞成旅游景区。久而久之，马海明就有了一个“马大煽”的绰号。

豫剧现代戏《重渡沟》剧照

编者按

这几天，豫剧现代戏《重渡沟》在洛阳火了，除了在市会议中心连演两场，还走进该剧主人公、好干部马海明同志的故乡栾川县，引起热烈反响。《重渡沟》生动展现了习近平新时代中国特色社会主义思想在河南的实践，再现了一名优秀基层党员干部敢于担当作为、带领群众脱贫致富的感人事迹，是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的生动教材。本报今起开设《不忘初心牢记使命·学习身边榜样马海明》栏目，重温马海明同志的先进事迹，激励广大党员干部把自己摆进去，扎实开展主题教育，在新时代作出更大贡献。

在豫剧现代戏《重渡沟》中，有这么一个情节：马海明打起快板儿，向村民描绘重渡沟的美好前景，说着说着，群众陆续离开，只剩金娃一人。许多群众说，马海明是在“煽呼”，不可能把重渡沟搞成旅游景区。久而久之，马海明就有了一个“马大煽”的绰号。

其实，与戏剧中的情节相比，现实当中马海明的“煽呼劲”有过之而无不及。

当时，重渡村的群众还很少听到“旅游”这个词，也不知道旅游究竟能带来什么样的好处。所以，大家对马海明的做法并不认同。马海明说：“老百姓就是天，老百姓就是地，老百姓也需要我们耐心地引导。”

为了开发重渡沟，马海明见到重渡村村民，不管是谁，不管男女老少，也不管人家在干啥，他总会走上前去，讲述开发重渡沟的美好愿景。

有一次，马海明召集重渡村村民在村里的菩提树下开会，他激动地说:“咱们重渡沟这山、这水、这竹子，在全洛阳可是独一份儿，要是把这里开发成旅游景区，你们家家户户都能住上楼房，人人都能当老板、都能开上小汽车。”

话音还没落，一位村民就接住他的话说:“就咱这破房子，城里人会稀罕来住？我们现在连吃油盐酱醋都得赊账，你还说当老板、开小汽车？我看你真是个‘大煽板子’。”

在栾川当地，“大煽板子”是光会吹牛不干实事的意思。然而，马海明对群众叫他“马大煽”一点也不生气，他说:“我觉得我‘煽’得还不够，我非把重渡沟煽得红红火火不可。”

那一年，重渡村搞建设，各家各户都出工。马海明觉得这是一个宣传开发重渡沟的绝佳时机，于是趁大伙休息的时候，他便开始了自己的讲解，直讲得嘴角冒白沫，但大伙躺在沙堆上、坐在石头上、靠在杨树上睡着了。这时，马海明说：“我知道你们还有一些人没睡着，我讲得多了，大家就听进去了，心里的疙瘩就解开了。”

还有一次，马海明在村头碰到准备去地里干活的村民余毛蛋，就跟着人家，边走边讲重渡沟开发旅游的好处。他边走边说，也不管人家愿不愿听、爱不爱听，他嘴里喷着唾沫星子一个劲地说。不知不觉，走出好几里路，一直走到余毛蛋家的玉米地，人家开始干活了，他才回来。

马海明就是这么一个人，认准的事，他从不退缩。村里的菩提树下，他不知开过多少会，掏心窝子的话不知说过多少遍，把道理掰开了说，揉碎了讲。渐渐地，村民觉得，马海明真的是铁了心要开发重渡沟，大家还真被这个“马大煽”感动了。

就这样，在“马大煽”的鼓动和带领下，重渡村的群众齐心协力开发重渡沟，一步步走上依靠乡村旅游脱贫致富的道路。

如今，重渡村富了，这里是国家AAAA景区，也是“中国农家宾馆第一村”，全村95%以上的农户都经营家庭宾馆，人均年收入达到4万元。全村共有376户，光小轿车就有200多辆。

“如今，俺村是真富了，当年马海明说家家户户住楼房，人人都能当老板、都能开上小汽车的愿望实现了。”重渡村党支部书记马建伟说。

豫剧现代戏《重渡沟》以马海明站在高高山顶的伟岸形象作为结尾，他的手里依旧拿着那副快板儿。人们都说，当年马海明之所以会有“马大煽”的绰号，是为了拓群众思想上的“荒”。他以一名共产党员的初心、不畏艰难的恒心，煽出了群众的幸福生活。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 侯豫炯 文/图）