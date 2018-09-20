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以夜间旅游发展点亮“夜经济”（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-22 08:46

　　在展现城市历史文化的特色演出剧目上，西安有《长恨歌》《梦回大唐》，开封有《千回大宋》《大宋·东京梦华》，洛阳作为十三朝古都，却缺少类似能够叫得响的节目……近日，市文化广电和旅游局走进《百姓问政》直播现场接受问政。其间，围绕补齐旅游演艺短板延展出的旅游“夜经济”话题，成为各方关注焦点。

　　“夜经济”并非新鲜事物，伴随人们工作时间的多元化、生活时间的延伸化，其早已在国内多地悄然兴起。简单来说，“夜经济”就是城市夜生活与“食、游、购、娱、体、展、演”等消费活动的融合，是城市为了拉动内需、促进消费而拓展的新的消费时空，体现的是城市的“软实力”。发展旅游“夜经济”，其实就是围绕夜间旅游做文章，开发凸显城市历史文化、符合城市品位品质的“夜游”产品，进而推动夜间消费成为经济新增长点。

　　综观一些城市的旅游“夜经济”发展实践，可谓异彩纷呈。比如，武汉“长江灯光秀”带火两江游览；天津“海河游船”项目成为城市夜游一大亮点，延安旅游业在大型城市灯光秀《延安颂》的带动下实现井喷式发展，等等。可以说，夜间旅游不仅为游客带来全新体验，也为城市带来多重价值，成为一张亮丽的名片。

　　不可否认，在发展夜间旅游方面，洛阳还有很长的路要走。有业内人士指出，洛阳夜间可游的地方少之又少，一过晚上9点，街头人就变少了。的确，除了传统热门夜市，大多景点到了晚上要么大门紧锁，要么因缺乏亮点而冷冷清清，加之旅游演艺市场未能形成气候，夜间消费市场自然不温不火。这两年，我们时常看到洛邑古城夜间游客如云的情景，某种程度上折射的正是我市夜游产品供给不足的现状。

　　当前，我市正大力建设国际文化旅游名城，并致力打造区域性消费中心城市。实现这些目标，发展旅游“夜经济”是重要一环。加强顶层设计、科学谋划，丰富夜游产品供给，完善提升公共服务水平和夜间消费环境，我们就能点亮旅游“夜经济”、提升城市“软实力”。(张庆旭)
[ 责任编辑：席倩倩]
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