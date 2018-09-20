今天进入中伏 明天迎来大暑

今天多云转阴天，局地有阵雨，偏东风2级到3级，气温24℃到35℃；明天阴天到多云，大部分地区有阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温24℃到36℃。

曾经，网上有这样一个题目：用一句话形容你那里的天气有多热。网友们纷纷作答：“我这条命，都是空调给的。”“在路上摔倒，不是摔伤是烫伤。”“我和烤肉之间就差一把孜然。”“走出空调房，感觉身上的水分瞬间就蒸发了。”

这些回答用来描述最近洛阳的天气同样适用，透露出的是暑热给人带来的煎熬。今天进入中伏，明天迎来大暑节气。“大者，乃炎热之极也”，一年中最热的时候要来了。

大暑三候，一候腐草为萤，二候土润溽暑，三候大雨时行。第一候说的是草木腐败之后化为萤火虫，虽然这是古人的误解，但萤火虫确实称得上大暑时节的形象代言；第二候说的是天气开始变得闷热，土地也很潮湿；第三候说的是时常有雷雨天气出现，大雨使暑湿减弱，节气开始向立秋过渡。

“大暑前后，衣衫湿透”，我们不喜欢这种桑拿天，但农作物喜欢。“六月不热，五谷不结”“大暑不暑，五谷不起”“人在屋里热得跳，稻在田里哈哈笑”，这些谚语都是“大暑至，万物荣华”的生动写照。

市气象台预计，未来一周，我市仍以高温湿热天气为主，多局地阵雨或雷阵雨。短期内，副热带高压东退配合西风槽影响，预计我市今天多云转阴天，局地有阵雨，偏东风2级到3级，气温24℃到35℃；明天阴天到多云，大部分地区有阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温24℃到36℃。（洛阳晚报记者 郭飞飞 实习生 卢娜 通讯员 禹东晖）