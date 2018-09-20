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全省智能制造观摩活动举行 洛阳智能制造获点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-22 08:45

　　昨日，记者从市工信局获悉，在20日举行的2019年河南省智能制造观摩总结会上，我市综合考评获得小组第一名；国家农机装备创新中心和中重自动化特种机器人制造基地入选全省智能制造观摩优秀企业；我市支持智能制造发展的先进做法受到专家点赞；在20家智能制造标杆企业名单中，我市有两家企业入选。

　　此次智能制造观摩由省政府组织，旨在总结展示全省智能制造发展取得的阶段性成果，以智能制造为引领，推动全省制造业高质量发展。本月17日至20日，由智能制造领域的专家学者，各省辖市、省直管县(市)分管副市长、副县(市)长及工业和信息化主管部门主要负责人组成的观摩组共分为4个小组，对全省72个项目进行观摩。

　　其中，我市与郑州、济源、开封、三门峡同属第三组。活动期间，观摩组成员在我市先后参观了国家农机装备创新中心、中重自动化特种机器人制造基地、凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司、中国石化洛阳石化公司，并对以上企业的智能制造成果给予充分肯定。根据总结会发布的排名情况，我市获得第三组头名的好成绩。此外，我市积极搭建政府投资机构与重点企业融资对接平台、助力智能制造加速发展的先进做法获得专家组点赞，国家农机装备创新中心和中重自动化特种机器人制造基地入选全省智能制造观摩优秀企业。

　　在会议现场，省工信厅还公布了20家河南省智能制造标杆企业名单，其中中信重工、麦斯克电子两家企业入选。

　　根据近日出台的实施方案，今年我市将继续推进智能制造，力争年内培育4个省级智能工厂、8个智能车间、1到2家省级行业工业云平台，建设1家省级智能化改造示范园区，同时完成909家工业企业上云，推动洛阳制造业高质量发展，为建设先进制造业强省作出洛阳应有的贡献。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 刘强）
[ 责任编辑：张惟一]
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