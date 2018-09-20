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今年首期“我是小小考古家”夏令营圆满结束
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-07-22 08:45

　

　　小营员们在曹魏大墓参观

　　伊川陆浑戎见证了历史的风云激荡，回洛仓巨大仓窖勾勒出大运河的繁忙，文物修复师的有趣工作令人向往……20日，今年首期“我是小小考古家”夏令营的小营员们圆满结束了5天的精彩行程。

　　现场：近距离接触考古遗址，聆听专家耐心讲解

　　“九山半水半分田”的栾川有很多古人类活动的遗迹，其中不乏孙家洞、龙泉洞等全国知名的遗址点。日前，参加“我是小小考古家”夏令营活动的小营员们来到这里，实地了解数万年前的古人类如何生活。

　　该活动由市委宣传部、团市委、市文物局等单位联合主办，市文物考古研究院、洛阳晚报承办。参加夏令营的小营员都是从优秀学生中通过笔试、面试筛选出来的，全员免费，活动所需费用由市文物考古研究院承担。

　　“怎么分辨这些牙齿化石是属于哪些动物的？”有小营员问。“月牙形的牙齿多为食草动物的，便于切断植物纤维；食肉动物的牙齿下宽上尖，呈犬齿状，便于撕扯。”工作人员回答。记者在现场看到，小营员们戴上白手套，将化石拿到眼前仔细端详，并不时发问，俨然一副专业考古人员的样子。

　　“几个考古工地，我们都是安排项目发掘的负责人进行现场讲解，他们对情况最熟悉，给孩子们讲起来能讲得更明白。”市文物考古研究院院长史家珍说。

　　收获：听听故事动动手，直观感受厚重历史文化

　　“哪位小朋友能讲一下问鼎中原的故事？”在伊川徐阳陆浑戎墓地，市文物考古研究院的工作人员马占山问。一名小营员积极举手，讲述了楚庄王讨伐陆浑戎后向周天子使者询问鼎之轻重的故事。

　　马占山介绍，陆浑戎是西北戎人的一支，秦国为了独霸西戎，让晋国将陆浑戎迁入中原地区；晋国心里有自己的“算盘”，他们将陆浑戎迁到了自己的南部地区是为了充当和楚国间的“战略缓冲”。“不管出于什么目的，这一举动都促进了民族融合，在历史上有着重要意义。”马占山说。

　　在此次活动中，小营员们除了现场参观学习知识，还可以动手实践。在陆浑戎墓地现场，小营员们在考古专家的指导下，学习了洛阳铲考古钻探的技巧。之后，大家来到市文物考古研究院文物保护中心，了解文物修复的奥秘，客串了一把“文物医生”，在专业人员的帮助下修复了破损“文物”。

　　参观之余，每个小营员都通过日记的形式记录了自己的所见所闻。“回洛仓真的很大，可以装很多粮食了，宜阳韩城遗址让我更真切地了解了战国七雄的故事。”一个小营员这样写道。

　　盼望：文博单位与学校积极参与，共同发展研学游

　　目前，我市正积极推进文旅融合工作，“我是小小考古家”夏令营活动就是一次积极的研学游尝试。研学游作为当下最火热的旅游形式之一备受关注。不同于一般的旅游，研学游要有课程的开发，特别是用生动有趣的形式，将遗址、博物馆的故事讲出来，达到寓教于乐的效果。

　　“洛阳丰富的文化遗存就像一串珍珠，现在由我们把它们一颗颗地捡拾起来，然后慢慢地穿起来。这次夏令营的活动就是沿着这串珍珠在进行。”史家珍说，组织夏令营不是要求孩子们将来真的成为考古家，而是通过亲身经历了解洛阳的历史文化，为孩子们播下文化的种子。

　　资源丰富，也要突出特色、打造品牌效应。想让研学游真正实现遍地开花，史家珍认为，未来还需要鼓励文博单位与学校进行深入互动，吸引更多的社会资源参与其中。（洛阳晚报记者 潘立阁 实习生 张莉 方甜 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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