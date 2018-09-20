洛阳召开安全生产工作推进会

昨日，我市召开全市安全生产工作推进会，对全市安全生产工作进行再部署。市长刘宛康主持会议并讲话。

昨日，我市召开全市安全生产工作推进会，对全市安全生产工作进行再部署。市长刘宛康主持会议并讲话。

会议指出，全市各级各部门要深刻吸取三门峡义马市“7·19”气化厂爆炸事故教训，进一步把思想和行动统一到中央、省委省政府安全生产和应急管理工作决策部署上来，抓好贯彻落实、细化目标任务，始终绷紧安全生产这根弦不放松。要举一反三，把别人的事故当成自己的事故来看，把潜在的风险隐患当成事故来看，克服盲目乐观、麻痹松懈思想和侥幸心理，牢固树立红线意识、底线思维，时刻保持如履薄冰、如临深渊的心态，确保全市安全形势持续保持稳定，为增强人民群众的幸福感、安全感提供有力支撑。

会议强调，各级各部门要坚持问题导向，牢牢把握安全生产工作的主动权，深入开展“防风险除隐患保平安迎大庆”攻坚行动。针对夏季高温天气安全生产特殊性、复杂性，把“消除安全隐患、遏制各类事故发生”作为出发点和落脚点，全面排查整治事故隐患，特别是对危化企业安全生产工作进行拉网式排查。要认真查找薄弱环节和突出问题，落实各重点领域、重点场所、重点环节的安全生产和应急管理工作，采取切实有效措施，堵塞安全漏洞，以高度的政治责任感、紧迫感和务实的工作作风，严防死守、盯紧看牢，坚决遏制各类事故发生。要压紧压实责任，严格履行属地政府管理责任、行业部门监管责任、企业主体责任，坚持“谁主管、谁负责”“谁审批、谁负责”原则，加大安全生产检查执法工作力度，坚持以超常规的标准、超常规的举措、超常规的力度把当前安全生产工作抓严抓实抓细，为庆祝新中国成立70周年营造良好的安全稳定环境。

市委常委、常务副市长王琰君等参加会议。（洛阳日报记者 智慧 实习生 王奕菲）